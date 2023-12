Piesa veche de aproape 40 de ani care a ajuns pe primul loc în topul britanic de Crăciun VIDEO

Piesa „Last Christmas” a celor de la Wham! A ajuns pe locul întâi în topul britanic de Crăciun, la aproape 40 de ani de la lansare.

„Last Christmas” , cântată de duo-ul alcătuit din George Michael și Andrew Ridgeley, a fost declarată de BBC Radio 1 drept cea mai bună piesă din topul Official Charts Christmas, scrie CNN.

Vestea a fost împărtățită de pe contul oficial al Wham! cât și de cel al Official Charts vineri. Andrew Ridgeley a transmis că „George ar fi înnebunit, după atâția ani, să atingă în sfârșit nr. 1 de Crăciun. 1 (loc)”,potrivit surrsei citate anterior..

Preferința pentru această piesă a fost vizibilă în acest an.

Trupa și imaginea albumului „Last Christmas” au fost parodiate de artiștii Ryan Reynolds și Rob McElhenney din „Welcome to Wrexham” la începutul săptămânii pe instagram.

Imaginea alb-negru a fost încadrată similar cu fotografia de copertă a single-ului de succes de sărbători, cu Reynolds purtând părul blond flocos făcut celebru de George Michael.

„WREXHAM!”, scria în descrierea fotografiei pe care McElhenney a postat-o pe contul său de Instagram.

Lansată în decembrie 1984, a petrecut la vremea respectivă cinci săptămâni consecutive pe locul doi în UK Singles Chart.

Melodia a fost preluată de mai mulți artiști de-a lungul timpului, printre care Taylor Swift, Ariana Grande, Jimmy Eat World și Backstreet Boys.

George Michael a murit în ziua de Crăciun, în 2016, în urmă cu șapte ani, iar Ridgeley este membrul supraviețuitor al trupei Wham!.