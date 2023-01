Piesa „Blinding Lights” a lui The Weeknd, cea mai ascultată pe Spotify | VIDEO

The Weeknd a doborât un nou record, hitul său „Blinding Lights" devenind cel mai ascultat cântec de pe Spotify, potrivit serviciului de streaming de muzică.

Piesa a adunat peste 3,335 miliarde de stream-uri și, potrivit Forbes, a depășit piesa „Shape of You" a lui Ed Sheeran, care deținea anterior recordul. Piesa lui Sheeran se află în prezent la 3,333 miliarde de stream-uri, scrie CBC.

The Weeknd a lansat prima dată „Blinding Lights" în 2019, ca single principal de pe albumul său din 2020, „After Hours”. În 2020, melodia a deținut recordul mondial Guinness pentru cel mai bine vândut single digital din acel an. A doborât din nou acest record în 2021 cu „Save Your Tears", care deține în prezent primul loc.

The Weeknd se pregătește în prezent să sărbătorească aniversarea de un an a albumului său din 2022, Dawn FM, prin lansarea unui videoclip pentru piesa „Is There Someone Else?" pe 7 ianuarie.