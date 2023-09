Mesajul lui Al Di Meola pentru fani după ce a fost operat la Bagdasar Arseni. Cum se simte artistul

Artistul a anunțat că se simte bine și că este recunoscător pentru valul de simpatie pe care l-a simțit. El a mai anunțat că va avea nevoie de o perioadă de pauză de la concerte și turnee, dar că plănuiește să revină pe scenă, în 2024.

„Am vrut să-mi exprim în câteva clipe recunoştinţa mea cea mai profundă pentru incredibila avalanşă de mesaje de afecţiune şi susţinere pe care le-am primit în ultimele 24 de ore.

Din nefericire, mă confrunt cu o situaţie medicală care necesită o perioadă de pauză de la concerte şi turnee. Vreau să vă asigur că primesc cele mai bune îngrijiri posibile şi că sunt pe deplin determinat să mă recuperez complet.

Muzica a fost întotdeauna o sursă de vindecare şi de putere pentru mine şi abia aştept să mă întorc pe scenă, să împărtăşesc muzica mea cu voi toţi. Energia şi conexiunea pe care le simt atunci când cânt sunt cu adevărat speciale şi am simţit întotdeauna că pot spune lucruri de-a lungul anilor prin muzica mea mai mult decât pot exprima cuvintele.

Plănuiesc să mă întorc în 2024 şi deja abia aştept să facem din nou muzică împreună. Sprijinul vostru constant înseamnă foarte mult pentru mine şi este o forţă determinantă în parcursul meu spre recuperare.

Vă rog să rămâneţi cu noi pentru actualizări şi promit să vă ţin la curent cu progresele mele. Între timp, păstraţi muzica vie şi ne vedem cu toţii în curând. Cu mulţumiri şi aprecieri din inimă, Al Di Meola”, a scris artistul, joi, pe o rețea de socializare.

Al Di Meola, un vrăjitor al chitarei, a avut miercuri seara un concert la Arenele Romane. În timp ce cânta, el a făcut un infarct și a fost dus de urgență la Spitalul Bagdasar Arseni, în jurul orei 12 noaptea.

Artistului i s-au montat patru stenturi la inimă. Starea sa este bună acum.

Chitarist jazz, jazz-rock şi jazz-fusion, dar şi producător, Al Di Meola - născut în New Jersey, pe 22 iulie 1954 - s-a înscris la colegiul de muzica Berklee din Boston, în 1971, iar trei ani mai târziu, s-a alăturat trupei pianistului Chick Corea, Return to Forever, alături de care a cântat până în 1976. În acelaşi an a lansat primul album solo, „Midnight Sun”.