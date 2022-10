Membrii grupului BTS vor efectua serviciul militar obligatoriu. Trupa se va reuni în 2025

Grupul sud-coreean BTS, cel mai cunoscut reprezentant al stilului muzical K-pop, a anunţat luni că îşi va întrerupe temporar cariera pentru ca membrii săi să îşi efectueze serviciul militar obligatoriu, începând cu artistul Jin, care va demara procedura de recrutare la sfârşitul lunii octombrie.

Din acest motiv, septetul sud-coreean va deveni temporar un grup inactiv. "Atât casa noastră de producţie, cât şi membrii BTS aşteaptă cu nerăbdare ca grupul să îşi reia cariera în jurul anului 2025 după efectuarea stagiilor lor militare", a anunţat casa de discuri Bighit Music.

"Membrii grupului BTS sunt ocupaţi acum cu realizarea planurilor lor privind efectuarea stagiului militar. Unul dintre membrii grupului, Jin, va începe în curând acest proces, imediat după ce programul său legat de lansarea unui single în calitate de artist solo se va încheia la sfârşitul lunii octombrie. El va urma apoi procedura de recrutare stabilită de Guvernul Coreii de Sud. Ceilalţi membri ai trupei îşi vor efectua stagiile militare în funcţie de propriile planuri", au adăugat reprezentanţii casei Bighit Music.

Weekendul trecut, grupul BTS a apărut din nou în presa internaţională datorită concertului său cu acces gratuit pe care l-a susţinut la Busan pentru a sprijini candidatura acestui oraş portuar în vederea găzduirii Expoziţiei Universale din 2030. Concertul, intitulat "Yet to Come", a fost vizionat de peste 50 de milioane de persoane pe internet, a anunţat compania de management artistic Hybe Entertainment.

"Yet To Come (The Most Beautiful Moment)" este şi titlul unui cântec de pe cel mai recent album al trupei sud-coreene. Grupul BTS a fost înfiinţat în 2013 şi a devenit cunoscut pe plan internaţional în 2016. Decizia membrilor trupei BTS de a efectua stagiul militar contribuie la evitarea unei situaţii controversate cu care se confrunta Guvernul de la Seul. Serviciul militar este obligatoriu pentru toţi bărbaţii sud-coreeni cu vârste sub 30 de ani. Actualul sistem permite anumite excepţii, în baza unor servicii deosebite aduse ţării. Anumiţi sportivi de top şi artişti din domeniul muzicii clasice au fost excluşi de la satisfacerea stagiului militar obligatoriu în baza acestui regulament, însă artiştii pop nu au beneficiat până acum de o astfel de scutire.

Politicienii sud-coreeni au avut dispute aprinse la începutul acestui an despre posibilitatea ca membrii grupului BTS să devină primii interpreţi de K-pop exceptaţi de la obligativitatea de efectuare a stagiului militar, discutând chiar despre posibilitatea unui format mai uşor al serviciului militar, care le-ar permite acestor artişti să îşi continue carierele pe durata stagiului. În iunie, în timpul unui interviu acordat în limba coreeană, membrii grupului au anunţat că trupa lor va intra într-o "pauză" de activitate.

Dar, după doar câteva ore, compania Hybe Entertainment a dat publicităţii un comunicat de presă în care afirma că termenul "pauză" reprezenta o traducere eronată în limba engleză. În schimb, membrii trupei îşi vor face timp pentru a se lansa în proiecte individuale. Jin, care este cel mai vârstnic dintre membrii grupului şi care va împlini 30 de ani pe 4 decembrie, a anunţat în timpul concertului susţinut weekendul trecut la Busan că va lansa în curând un single, pe care l-a înregistrat împreună cu o persoană pe care a admirat-o întotdeauna.