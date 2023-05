Eurovision 2023. Cine câștigă finala: Suedia, marea favorită | VIDEO LIVE

Marele câștigător ediției din acest an va fi desemnat peste câteva ore. România a fost eliminată în semifinala a doua, dar 26 de țări luptă pentru marele trofeu.

Finala concursului Eurovision 2023 este transmisă în direct pe TVR 1, TVR Internaţional şi TVR+, de la ora 22,00. Din păcate, România nu va fi pe scenă, după ce a ratat calificarea, în cea de-a doua semifinală, joi.

Eurovision 2023: marii favoriți

Marea favorită la câștigarea concursului este Loreen, reprezentanta Suediei. Potrivit eurovisionworld.com, care a agregat rezultatele mai multor case de pariuri, Suedia are 52% șanse să câștige marele trofeu Eurovision 2023, urmată de Finlanda (22%) și de Ucraina (6%). Loreen a mai câștigat ESC în 2012, cu piesa „Euphoria“.

37 de țări s-au înscris la concursul Eurovision 2023: 15 dintre ele au participat în prima semifinală (9 mai), 16 în cea de-a doua semifinală (11 mai), iar 6 sunt calificate direct în marea finală (13 mai). Din fiecare semifinală s-au calificat primele 10 clasate, în urma punctajelor obţinute de la telespectatori.

În fiecare an, în finala Eurovision Song Contest sunt calificate direct cele cinci state mari plătitoare, care contribuie anual cu sume importante la bugetul concursului (Franța, Marea Britanie, Italia, Spania și Germania), plus țara care a câștigat competiția în anul precedent, respectiv Ucraina. Concursul are loc la Liverpool, în Marea Britanie, țară care organizează ediția din acest an în numele Ucrainei.

Cum se votează în finala Eurovision 2023

În marea finală, juriile din toate cele 37 de ţări intrate în concurs (semifinala 1 și 2, plus țările calificate direct în finală) alocă puncte de la 1 la 8, apoi 10 şi 12 puncte, excluzând propria ţară. Fiecare juriu național este format din 5 membri cu un background solid în muzică, se arată pe site-ul oficial al concursului.

De asemenea, publicul din toate cele 37 de țări participante în acest an poate vota în marea finală, iar voturile sunt folosite pentru a aloca aceeaşi scară de puncte.

La aceste voturi se adaugă şi votul online dat de Rest of the World. Acesta din urmă reprezintă o noutate a Regulamentului din acest an, prin care se oferă posibilitatea ca fanii aflați în țări neparticipante la Eurovision 2023 să poată vota prin aplicația www.esc.vote. Aceste voturi vor fi, la rândul lor, convertite în puncte (1 – 8, 10 și 12).

Publicul român poate vota melodia preferată prin apel telefonic (tarif normal) sau online, după indicativul fiecărui concurent, care este afișat pe ecran. Fanii din România îşi pot vota favoriţii prin SMS la numărul 1399 (număr cu tarif special: 1,00 Euro +TVA/SMS primit plus 0,05 Euro+TVA/SMS trimis).

Gazdele marii finale vor fi Graham Norton - comentatorul obişnuit al Eurovision din Marea Britanie, Alesha Dixon - o personalitate britanică de televiziune şi cântăreaţă, Julia Sanina din trupa ucraineană The Hardkiss şi Hanna Waddingham – actriță și vedetă TV.

În semifinală este calificată Moldova, care este reprezentată de Pasha Parfeni, cu melodia „Soarele și luna“, interpretată în limba română. Artistul a mai reprezentat Republica Moldova la ESC 2012, unde s-a clasat pe locul 11, cu melodia „Lăutar“.

Țările din finala Eurovision 2023, în ordinea intrării în concurs