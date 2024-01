Zece noi titluri disponibile pe SkyShowtime în 2024. „Tatuatorul de la Auschwitz“, printre premiere

SkyShowtime este pregătit să înceapă noul an cu o explozie de entuziasm, aducând în prim-plan zece titluri noi captivante care vor fi disponibile pe platformă din 2024. Lista de noi titluri este plină de seriale originale, producții locale și content exclusiv, care vor ține urmăritorii cu sufletul la gură.

Zece noi titluri disponibile pe SkyShowtime în 2024:

1. Apples Never Fall

2. HALO (S2)

3. Knuckles

4. Mary & George

5. Misiune: Imposibilă - Răfuiala mortală partea întâi

6. Ted

7. The Curse

8. The Envoys (Los Enviados)

9. The Tattooist of Auschwitz

10. Veronika

În fruntea listei de seriale exclusive care vor fi lansate în 2024 se află Apples Never Fall. Bazat pe romanul bestseller clasat în topul vânzărilor New York Times al lui Liane Moriarty, serialul spune povestea familiei Delaney, o familie aparent perfectă. Foștii antrenori de tenis Stan (Sam Neill) și Joy (Annette Bening) și-au vândut afacerea de succes, o școala de tenis, și sunt gata să se bucure de anii liniștiți de pensie. În timp ce abia așteaptă să petreacă timp cu cei patru copii ai lor ajunși la maturitate (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner, Essie Randles), însă totul se schimbă când o tânără rănită le bate la ușă, aducând cu ea entuziasmul de care le era dor. Dar când Joy dispare brusc, copiii ei sunt nevoiți să reevalueze pretinsa căsătorie perfectă a părinților lor, iar cele mai întunecate secrete ale familiei încep să iasă la iveală.

Mult-așteptatul sezon doi din serialul HALO va fi disponibil pe platformă din februarie. Primele două episoade vor fi disponibile exclusiv pe SkyShowtime începând cu 9 februarie, urmând ca celelalte episoade să fie lansate săptămânal. În sezonul doi, șeful de echipă John-117 conduce echipa sa de spartani de elită împotriva amenințării cunoscute sub numele de Convenant. În urma unui eveniment șocant petrecut pe o planetă pustie, John nu poate scăpa de sentimentul că războiul este pe cale să se schimbe și riscă totul pentru a dovedi ceea ce nimeni altcineva nu va crede - Covenant se pregătesc să atace cel mai mare bastion al umanității. Cu galaxia pe marginea prăpastiei, John pornește într-o călătorie pentru a găsi cheia salvării omenirii sau a dispariției acesteia - Halo.

Knuckles este primul serial TV din lumea cinematografică în expansiune a lui Sonic the Hedgehog. Noul serial live-action îl va urmări pe Knuckles într-o călătorie plină de umor și acțiune de autodescoperire, în timp ce acceptă să-l antreneze pe Wade, ca protejat al său, și să-l învețe cum să fie un războinic Echidna. Acțiunea are loc între filmele Sonic the Hedgehog 2 și Sonic the Hedgehog 3, marcând următorul episod al francizei de succes. Idris Elba îl intrepretează pe Knuckles, în timp ce Adam Pally își va relua rolul din franciza de filme ca Wade Whipple.

Un alt serial disponibil de anul acesta este psihodrama istorică Mary & George, despre o mamă scandaloasă și fiul său, care au conspirat, sedus și ucis pentru a cuceri curtea Angliei și patul regelui James I. În rolul principal se află actrița câștigătoare a premiilor Oscar și BAFTA, Julianne Moore (Still Alice, Far From Heaven), alături de Nicholas Galitzine (Cinderella, Purple Hearts) și Tony Curran (Mayflies, Your Honour). Mary & George este inspirat de incredibila poveste adevărată a lui Mary Villiers, care și-a modelat fiul frumos și carismatic, George, să-l seducă pe regele James I și să devină partenerul său puternic.

Unul dintre cele mai mari succese de box office, Misiune: Imposibilă - Răfuiala mortală partea întâi, va fi disponibil pe platformă la începutul anului 2024. Ethan Hunt (Tom Cruise) și echipa sa IMF pornesc în cea mai periculoasă misiune a lor de până acum: să găsească o armă nouă și terifiantă care amenință întreaga umanitate înainte să ajungă în mâinile greșite. Cu controlul asupra viitorului și soarta lumii în joc, și cu forțe întunecate din trecutul lui Ethan apropiindu-se, începe o cursă mortală în jurul lumii. Confruntat de un dușman misterios și puternic, Ethan este forțat să ia în considerare că nimic nu poate conta mai mult decât misiunea sa - nici măcar viețile celor care îi sunt cei mai dragi.

Serialul exclusiv Ted, disponibil pe platformă începând din 22 februarie, este un prequel al filmelor Ted. Acțiunea se petrece în 1993, în timp ce momentul de glorie al ursulețului Ted (Seth MacFarlane) a trecut. Acum trăiește din nou acasă, în Framingham, Massachussets, cu cel mai bun prieten al său, John Bennett (Max Burkholder), în vârstă de 16 ani, împreună cu părinții lui John, Matty și Susan (Scott Grimes și Alanna Ubach) și verișoara Blaire (Giorgia Whigham). Cu toate că Ted poate avea o influență negativă asupra lui John, la sfârșitul zilei, acesta este un prieten loial, pregătit să facă orice pentru prietenia lor.

Intens apreciat de către critici, primele cinci episoade din serialul The Curse sunt deja disponibile pentru vizionare exclusiv pe platformă, iar următoarele patru episoade vor fi disponibile din 16 februarie. Serialul a fost co-creat, co-scris și produs executiv de Benny Safdie și Nathan Fielder și se concentrează pe Whitney și Asher Siegel, un cuplu de proaspăt căsătoriți care luptă să aducă viziunea lor pentru locuințe ecologice în mica comunitate din Española, New Mexico. Serialul îi are în rolurile principale pe Emma Stone (La La Land, The Favourite), Fielder (The Rehersal) și Safdie (Oppenheimer).

Cel de-al doilea sezon al serialului The Envoys (Los Enviados) va fi disponibil pe platformă anul acesta. În acest sezon, preoții Pedro Salinas (Méndez) și Simón Antequera (Silvestre) se adâncesc într-o rețea de mister și crimă într-un convent galician. Cu trei călugărițe oarbe ca martore la un presupus miracol, lupta dintre minciuni și credință escaladează. Acest sezon promite o fuziune electrizantă de mister, crimă și emoții puternice.

Serialul original SkyShowtime The Tattooist of Auschwitz va disponibil exclusiv pe platformă în 2024 în majoritatea piețelor în care SkyShowtime este prezent. Serialul se bazează pe romanul bestseller global al lui Heather Morris și îi are în rolurile principale pe Jonah Hauer-King (The Little Mermaid, World on Fire) și Anna Próchniak (Baptiste, Warsaw 44) în rolurile lui Lali și Gita. Nominalizat la premiile Oscar®, Harvey Keitel (The Irishman, Youth) interpretează rolul lui Lale în zilele noastre, iar câștigătoarea premiilor Critics Choice, Melanie Lynskey (The Last of Us, Yellowjackets) o interpretează pe Heather Morris.

În completarea listei cu cele zece titluri disponibile pe platformă din 2024, SkyShowtime va lansa Veronika, un serial thriller de crimă suedez cu o notă paranormală, în care joacă superstarurile Alexandra Rapaport (Honour) și Tobias Santelmann. Serialul original SkyShowtime din opt părți este creat și scris de Katja Juras și Anna Lindblom (Gåsmamman) și regizat de Jonas Alexander Arnby (War of the Worlds). Data premierei va fi anunțată în curând.

Lista impresionantă de conținut care va fi disponibil începând cu 2024 completează hiturile de succes disponibile pe platformă din 2023: Babylon, Codename: Annika, Dungeons & Dragons: Frăția Hoților, Fast X, Fatal Attraction, Fellow Travellers, Frasier, Lawmen: Bass Reeves, Mayor of Kingstown, Poker Face, Rabbit Hole, Special Ops: Lioness, TÁR, Transformers: Rise of the Beasts, The Super Mario Bros. Movie, Tulsa King și Yellowjackets – toate disponibile pentru vizionare exclusiv pe SkyShowtime.

Serviciul SkyShowtime este disponibil direct pentru clienți prin intermediul aplicației SkyShowtime pe Apple iOS, tvOS, dispozitive Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung și prin intermediul site-ului web. Prețul lunar al abonamentului la SkyShowtime este de 3,99€ (fără reclame).