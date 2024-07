Serialul pe care mulți l-au văzut într-o singură noapte. Face furori pe Netflix VIDEO

„Supacell”, noul serial britanic pe Netflix, a captat rapid atenția cu povestea sa despre cinci locuitori din Londra care obțin superputeri. Într-o săptămână de la lansare, a strâns milioane de vizualizări și ore de vizionare. Fanii deja întreabă când va fi disponibil sezonul 2, confirmând apetitul pentru această poveste inovatoare de supereroi.

Supacell a primit deja aprecieri favorabile de la utilizatori, în numai o săptămână de la lansare. Mulți oameni au văzut serialul într-o singură noapte.

Serialul, creat și regizat de Rapman (Andrew Onwubolu MBE) și Sebastian Thiel, se concentrează asupra a cinci locuitori de culoare din sudul Londrei, care au superputeri în ciuda istoricului bolii celulelor falciforme.

Supacell urmărește povestea „unui grup de oameni obișnuiți din sudul Londrei” care „dezvoltă în mod neașteptat super puteri fără nicio legătură clară între ei, în afară de faptul că toți sunt negri”. Serialul a luat cu asalt topurile Netflix pentru a-și asigura un loc în clasamentul global al platformei în câteva zile de la lansare.

Distribuție Supacell

În distribuție sunt Tosin Cole (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens), Adelyao Adedayo (The Responder), Yasmin Monet Prince (Hanna), Eric Kofi-Abrefa (Blue Story), Josh Tedeku (A Town Called Malice) și Nadine Mills (The Strangers), potrivit Unilad. Povestea se concentrează în jurul a cinci locuitori de culoare din sudul Londrei care descoperă că au superputeri.

„Când cinci locuitori obișnuiți din sudul Londrei descoperă că au puteri extraordinare, depinde de un singur om să îi aducă împreună pentru a o salva pe femeia pe care o iubește.”, informează descrierea făcută de Netflix.

Însă, vor reuși cei cinci eroi să supraviețuiască atunci când o organizație începe să îi vâneze?

Lansat pe 27 iunie, serialul are șase episoade, iar mii de telespectatori rapizi l-au și terminat, spunându-și părerea pe rețelele de socializare. În prima săptămână de la lansare pe Netflix, serialul Supacell a înregistrat 33,5 milioane de vizualizări și a fost urmărit timp de 6,4 milioane de ore, clasându-se pe locul doi în topul general al serviciului de streaming pentru săptămâna 24-30 iunie, conform ScreenRant.

„Da, acest lucru a fost foarte bun!!! Le-am urmărit pe toate ieri!!!”, a scris un telespectator pe Facebook. Mulți au adăugat că au vizionat toate cele 6 episoade într-o singură noapte.

„Sunt din ce în ce mai puține seriale bune în aceste zile, presupun că trebuie să așteptăm un an sau mai mult pentru următoarele șase (epidoade)!!!", a adăugat alt fan al serialului.

„Da, am urmărit totul în două zile. Abia aștept următoarea serie!!”, a scris altcineva pe Facebook.

Sezonul 2 al serialului „Supacell” de pe Netflix

Și pe X, fostă Twitter, serialul a devenit subiect de discuție. Un utilizator Twitter a scris: „Cred că @RealRapman este un adevărat geniu. Venind cu un serial care cuprinde cultura neagră, o boală care ne afectează în mod predominant, și a face aceste lucruri o condiție prealabilă de a obține superputeri????Acest spectacol este ceea ce aveam NEVOIE în atât de multe feluri. Sezonul 2 când???? #Supacell."

Supacell aduce o perspectivă modernă asupra genului de supereroi. Cu intrigă captivantă, o distribuție talentată și o regie excelentă, serialul a cucerit deja inimile fanilor de pe Netflix și a devenit un must-watch al acestui an. Acum, cei mai mulți se întreabă când vor putea urmări cel de-al doilea sezon al serialului Supacell.

Recent, creatorul serialului, Rapman a declarat pentru Unilad: „I-am spus lui Netflix de mai multe ori că am planuri pentru mai multe sezoane. Dar știți cum merge treaba, vor vedea cum se descurcă și sperăm că vom primi următorul sezon. Dar le-am spus că am o idee de poveste de trei sezoane în capul meu. (...) Așadar sper că va ieși foarte bine ca să putem trece la o a doua parte.”