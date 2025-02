Radu Jude a câștigat Ursul de Argint pentru Cel mai bun scenariu la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. „Sunt un scenarist slab”

Radu Jude a câştigat sâmbătă, 22 februarie, la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu, pentru filmul „Kontinental ’25”.

Pelicula regizată de Radu Jude s-a aflat şi în competiţia pentru Ursul de Aur. „Kontinental ’25” a fost unul dintre cele 19 filme care au concurat pentru premiul cel mare al festivalului din acest an.

Radu Jude a câștigat un nou premiu, pe scena impozantului Berlinale Palast, gazda festivalului german, la zece ani după ce câştiga Ursul de Argint pentru cea mai bună regie pentru filmul „Aferim” şi la patru ani după ce câştiga „Ursul de Aur pentru Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”.

Cel mai nou film al regizorului român, „Kontinental ’25”, i-a adus un nou premiu Ursul de Argint, de această dată pentru cel mai bun scenariu.

Despre ce este vorba în „Kontinental ’25”

Filmul se bazează pe un articol din presă citit de Jude despre o femeie executor judecătoresc care se simte vinovată după ce evacuează o persoană care ulterior se sinucide.

Kontinental ’25 o are în centrul atenţiei pe Orsolya (Eszter Tompa), executor judecătoresc din Cluj, care, însoţită de jandarmi, evacuează un bărbat fără adăpost din subsolul unei clădiri din centrul oraşului. Evacuarea este necesară, pentru că acea clădire urmează să fie demolată. Totuși, un gest dramatic al celui evacuat declanşează o adevărată criză existenţială în viaţa protagonistei.

Filmat în doar 10 zile cu un smartphone, acest lungmetraj a fost unul dintre favoritele juriului internaţional de critici alcătuit de revista Screen.

„Sunt un scenarist slab, așa că primirea acestui premiu este foarte amuzantă', a glumit regizorul Radu Jude pe scena Berlinalei. De asemenea, cineastul român a mulțumit echipei sale și a declarat că „acest premiu demonstrează că există mult talent în România și, deși acum trăim vremuri cumplite sper că vor exista mai mulți bani pentru cultură, pentru că este mult talent”.

Premiile câștigate

Producția „Dreams (Sex Love)”/„Drømmer”, în regia norvegianului Dag Johan Haugerud, a fost recompensată sâmbătă seară cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film, potrivit Agerpres.

Marele Premiu al Juriului, a fost înmânat de actrița chineză Fan Bingbing regizorului brazilian Gabriel Mascaro pentru producția „The Blue Trail” („O último azul”).

Premiul Juriului a fost acordat peliculei regizorului venezuelean Iván Fund „The Message” („l mensaje”).

Trofeul Ursul de Argint pentru regie i-a revenit cineastului chinez Huo Meng pentru producția „Living The Land” („Sheng xi zhi di”).

Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare în rol principal a fost acordat actriței australiene Rose Byrne pentru rolul său din producția „If I Had Legs I'd Kick You” în regia actriței și regizoarei americane Mary Bronstein.

Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare în rol secundar a fost acordat actorului irlandez Andrew Scott pentru rolul din producția „Blue Moon”, în regia cineastului american Richard Linklater.

Distincția Ursul de Argint pentru realizări artistice deosebite a fost înmânată de președintele juriului, Todd Haynes, regizoarei franceze Lucile Hadzihalilovic pentru pelicula „The Ice Tower” („La Tour de Glace”).

La secțiunea Perspectives, premiul GWFF pentru cel mai bun debut a fost acordat producției „The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box)” (El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), de Ernesto Martínez Bucio.

Mențiune specială: „We Believe You” („On vous croit”), de Charlotte Devillers și Arnaud Dufeys.

Producția „Holding Liat” de Brandon Kramer a fost desemnată câștigătoarea premiului pentru cel mai bun film documentar.

Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj a fost acordat peliculei „Lloyd Wong, Unfinished” de Lesley Loksi Chan. Ursul de Argint pentru cel mai bun scurtmetraj a fost decernat producției „Ordinary Life” („Futsu no seikatsu”), de Yoriko Mizushiri.

Actrița britanică Tilda Swinton, în vârstă de 64 de ani, a fost recompensată cu un Urs de Aur onorific, premiu acordat pentru întreaga carieră. Juriul, prezidat de regizorul, scenaristul și producătorul american Todd Haynes, a fost alcătuit din regizorul Nabil Ayouch (Maroc/Franța), designerul de costume Bina Daigeler (Germania), actrița Fan Bingbing (China), regizorul Rodrigo Moreno (Argentina), criticul de film și autoarea Amy Nicholson (SUA) și regizoarea, actrița și scenarista Maria Schrader (Germania).

La ediția din 2024 a Berlinalei, producția „Dahomey” (Benin, Franța, Senegal), în regia franco-senegalezei Mati Diop, un documentar despre restituirea din noiembrie 2021, către Benin, a 26 de comori regale din Regatul Dahomey, jefuite în 1892 de trupele coloniale franceze, a câștigat Ursul de Aur pentru cel mai bun film.