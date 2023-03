Oscar 2023. Marea gală are loc în această noapte. Lista completă a nominalizărilor

În noaptea de duminică spre luni (12 -13 martie 2023) are loc cea de-a 95-a ediţie a Galei premiilor Oscar, decernate de Academia Americană de Film pentru cele mai bune realizări cinematografice ale anului 2022.

Ceremonia va avea loc la Theatre din Los Angeles, conform oscars.com, citat de Agerpres.

Gala este produsă şi regizată de Glenn Weiss în colaborare cu Ricky Kirshner. Prezentator va fi actorul de comedie Jimmy Kimmel, aflat în această postură pentru a treia oară, după ediţiile premiilor Oscar din 2017 şi 2018.

Filmul cu cele mai multe nominalizări, în număr de 11, este comedia-dramă „Everything Everywhere All at Once”, regizată şi produsă de Daniel Kwan şi Daniel Scheinert. Pe locul al doilea se află peliculele „All Quiet on the Western Front” şi „Banshee of Inisherin”, fiecare cu nouă nominalizări, urmate de „Elvis”, cu una mai puţin.



Recorduri şi premiere

Ediția din acest an este prima în care două continuări, „Avatar: the Way of Water” şi „Top Gun: Maverick”, se întrec la categoria Cel mai bun film în cadrul aceleiaşi ediţii a Oscarurilor.

Tot în premieră, niciunul dintre cei cinci candidaţi pentru titlul de Cel mai bun actor, nu mai fusese nominalizat la această categorie până acum.



Compozitorul John Williams, în vârstă de 90 de ani, a devenit cea mai vârstnică persoană nominalizată la Oscar şi tot el a devenit persoana în viaţă cu cele mai multe nominalizări la Oscar, în număr de 53.

Steven Spielberg a devenit primul regizor nominalizat la categoria Cel mai bun regizor de-a lungul a şase decenii.



După 43 de ani, Judd Hirsch a primit a doua sa nominalizare la Oscar, la categoria Cel mai bun actor în rol secundar, iar actriţa Angela Bassett a intrat în istoria premiilor Academiei de film americane după ce a devenit prima vedetă din universul cinematografic Marvel nominalizată la Oscar într-o categorie de interpretare, graţie rolului său din filmul ''Black Panther: Wakanda Forever”, scrie Agerpres.

La categoria Cel mai bun film concurează zece titluri: „All Quiet on the Western Front", „Avatar: The Way of Water", „The Banshees of Inisherin", „Elvis", „Everything Everywhere All At Once", „The Fabelmans", „Tár", „Top Gun: Maverick", „Triangle of Sadness", „Women Talking".

Pentru Cel mai bun regizor, nominalizaţi sunt: Martin McDonagh pentru „The Banshees of Inisherin"; Daniel Kwan şi Daniel Scheinert - „Everything Everywhere All at Once"; Steven Spielberg - „The Fabelmans"; Todd Field - „Tár" şi Ruben Östlund - „Triangle of Sadness".

La categoria Cel mai bun actor sunt nominalizați: Austin Butler pentru rolul Elvis Presley din filmul „Elvis"; Colin Farrell pentru rolul Pádraic Súilleabháin din „The Banshees of Inisherin"; Brendan Fraser pentru rolul Charlie din „The Whale"; Paul Mescal pentru rolul Calum Paterson din „Aftersun" şi Bill Nighy pentru rolul Rodney Williams din „Living".

Pentru trofeul categoriei Cea mai bună actriţă se luptă: Cate Blanchett pentru rolul Lydia Tár din filmul „Tár"; Ana de Armas pentru rolul Norma Jeane Mortensen / Marilyn Monroe din filmul „Blonde"; Andrea Riseborough pentru rolul Leslie Rowlands din „To Leslie"; Michelle Williams pentru rolul Mitzi Schildkraut-Fabelman din „The Fabelmans" şi Michelle Yeoh pentru rolul Evelyn Quan Wang din „Everything Everywhere All at Once".

Trofeele onorifice vor fi înmânate regizoarei şi producătoarei Euzhan Palcy, compozitoarei Diane Warren şi regizorului Peter Weir, în timp ce actorul şi regizorul Michael J. Fox va primi premiul umanitar „Jean Hersholt", potrivit Agerpres.

Gala Premiilor Oscar va avea loc pe 13 martie, la la ora 2. 00, ora României și va putea fi urmărită live în România doar pe VOYO.