Nominalizările la Oscar ar putea spori veniturile Netflix. Platforma are peste 301 milioane de abonați

În curând vom afla numele filmelor și artiștilor nominalizați la cele mai importante premii anuale ale cinematografiei, Oscarurile, eveniment care pot aduce venituri importante plaftormelor de streaming, dintre care majoritatea sunt cotate la bursă.

Platformele de streaming concurează cu marile studiouri cinematografice, care fac frecvent parte din conglomerate media de mari dimensiuni. Ca urmare, pasionații de film pot nu numai să vizioneze filme în cinematografe, ci și să investească în companiile care le produc, participând astfel la potențialul lor succes la Oscar. Și se pare că Netflix oferă unul dintre favoritele din acest an pentru premiul pentru cel mai bun film, înregistrând în același timp și rezultate financiare foarte bune, spre mulțumirea investitorilor.

„Am aruncat o privire mai atentă la câteva filme cu cele mai mari șanse de a primi nominalizări. Netflix conduce cursa din acest an cu musicalul Emilia Pérez, care a primit recenzii foarte bune din partea criticilor, consolidând poziția gigantului de streaming. Grupul Warner Bros. Discovery are o listă la fel de impresionantă: Dune: Part Two de la Warner Bros. Pictures continuă saga științifico-fantastică epică, în timp ce Sing Sing de la A24 va apărea pe platforma Max, sporind ofertele atât în ceea ce privește producțiile cu buget mare, cât și cinema-ul de artă. De asemenea, este de remarcat continuarea legendarului Gladiator produsă de Paramount Pictures, precum și aclamatul Conclave al Sony Pictures, cu o interpretare remarcabilă a lui Ralph Fiennes, film care este o exclusivitate a platformei de streaming Peacock în Statele Unite”, a declarat analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Netflix a ajuns la 301,6 milioane de abonați

Potrivit acestuia, pentru ca industria cinematografică să progreseze, este important să existe finanțare pentru noile producții, iar platformele de streaming au nevoie de conținut de calitate pentru a menține interesul abonaților. „Aceste două lucruri creează o sinergie interesantă. Dar, pentru a putea finanța producții extraordinare, companiile de streaming au nevoie și de rezultate financiare excelente. Noaptea trecută, gigantul de streaming Netflix a raportat rezultate incredibile pentru al patrulea trimestru al anului 2024. Numărul de abonați a crescut cu aproape 15,9% față de anul precedent, ajungând la un total de 301,6 milioane. În țările în care sunt disponibile abonamente cu suport publicitar, 55% dintre noii abonați optează pentru această opțiune mai ieftină. Din păcate, aceasta a fost ultima dată când Netflix publică cifrele globale ale abonamentelor, astfel încât pe viitor investitorii vor trebui să se concentreze pe alți parametri pentru a evalua succesul companiei”, menționează analistul.

Venituri de 10,25 miliarde de dolari într-un singur trimestru

În trimestrul al patrulea din 2024, Netflix a depășit atât așteptările analiștilor, cât și propriile previziuni privind veniturile și principalii indicatori de rentabilitate. Veniturile au atins 10,25 miliarde de dolari (în creștere cu 4,3% de la un trimestru la altul și cu 16% de la un an la altul), subliniind poziția puternică a companiei pe piață, în ciuda concurenței tot mai mari. Profitul pe acțiune (EPS) a fost de 4,27 de dolari, marcând o creștere de 102% față de un EPS de 2,11 de dolari înregistrat în trimestrul al patrulea din 2023.

În același timp, Netflix și-a majorat cu 1,1% previziunile privind veniturile pentru întregul an și a crescut marja EBIT anuală proiectată cu 1%, la 29%, indicând încrederea pe termen lung în stabilitatea modelului său de afaceri. Pe termen scurt compania a dat dovadă de ceva mai multă prudență - previziunile sale privind veniturile din primul trimestru 2025 fiind cu 0,7% mai mici decât estimările anterioare, iar EPS au fost, de asemenea, inferioare proiecțiilor inițiale. Cu toate acestea, Netflix dispune în continuare de o bază financiară solidă, deținând 9,6 miliarde de dolari în numerar și reducându-și în mod constant datoria, care se ridică în prezent la 15,6 miliarde de dolari. În plus, compania continuă să înregistreze o creștere multianuală sănătoasă (14,3 % creștere a veniturilor în doi ani) și intenționează să continue să investească în formate inovatoare și în producții locale pentru a atrage noi telespectatori.

Transmisiunile sportive au atras doar 108 milioane de telespectatori

Transmisiunile sportive în direct s-au dovedit a fi un factor crucial de succes. Lupta dintre Jake Paul și Mike Tyson a atras 108 milioane de telespectatori din întreaga lume - cel mai mare număr din istoria evenimentelor sportive transmise în direct. Compania intenționează să își continue strategia de creștere implicându-se în transmisiunile evenimentelor sportive în direct. Cel de-al doilea sezon al „Squid Game” a contribuit, de asemenea, în mod pozitiv la rezultate. În 2025, seriale de succes precum „Wednesday” și „Stranger Things” vor reveni, împreună cu mai multe transmisiuni sportive live.

„Dar există și riscuri în viitor. Netflix este lider în ceea ce privește acoperirea globală (peste 190 de țări), dar se confruntă cu o concurență intensă în materie de prețuri și conținut din partea Disney+, Amazon Prime Video și Hulu. A rămâne în frunte înseamnă a menține baza de clienți angajată și pregătită să revină pe platformă. Iar pentru aceasta este nevoie de conținut de calitate, ceea ce se traduce prin creșterea costurilor de conținut (în medie ~64% din venituri). Observăm o saturație a pieței în regiunile dezvoltate, iar viitorul ar putea aduce dificultăți privind reglementările și costuri de conformare. Dar cele mai recente rezultate au indus optimism pe piața bursieră, făcând ca prețul acțiunilor să crească inițial cu 15%, ajungând la un maxim istoric de 999 de dolari, înainte de a se stabiliza la o creștere de aproape 10% în sesiunea de tranzacționare de ieri”, consideră analistul.