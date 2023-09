Frumoasa care putea fi iubita lui Ștefan Bănică în „Liceenii“: cine a fost prima opțiune pentru a interpreta rolul Danei

Oana Sârbu nu a fost prima soluție pentru a interpreta rolul Danei din filmul „Liceenii“. În probe a fost și Bianca Brad, conform unor imagini făcute publice de Studiourile Buftea.

Întrebată de un fan de ce n-a primit ea rolul principal, după mulți ani, artista mărturisea: „Nu îmi amintesc să mi se fi dat vreo explicație... E posibil să se fi făcut alegerea și din perspectiva marketingului, preferând persoane deja cunoscute sau cu nume sonore...se practica încă de atunci, asta...iar eu eram la început de drum și a nimănui. Desigur este doar o supoziție“, a mărturisit Bianca Brad.

Filmul „Liceenii“ a avut premiera pe 27 octombrie 1986, fiind realizat după scenariul lui George Şovu, protagoniştii principali Oana Sârbu, Ştefan Bănică jr. şi Mihai Constantin devenind idolii unei întregi generaţii.

Povestea de dragoste dintre Dana şi Mihai şi problemele liceenilor de altădată au avut parte de un mare succes la public, filmul fiind vizionat de milioane de spectatori la cinematografele din România.

Din distribuţia filmului care a reprezentat un adevărat fenomen pentru mai multe generații, au mai făcut parte nume grele ale scenei româneşti: Mihai Constantin, Cesonia Postelnicu, Tudor Petruţ, Tamara Buciuceanu-Botez şi Ion Caramitru.

Ștefan Bănică: „Eu veneam direct din armată, de la Craiova“

Într-un interviu acordat „Weekend Adevărul”, Ştefan Bănică a explicat ce a însemnat succesul timpuriu în urma filmului „Liceenii”, dar şi experienţa în sine, care a venit în timp ce făcea Armata la Craiova.

„Când am intrat la Institutul de Teatru şi am făcut filmul Liceenii, popularitatea mea şi a colegilor mei a devenit dintr-odată atât de mare încât nu am avut timp să mă gândesc la asta. A fost un succes timpuriu cu două tăişuri”, a rememorat artistul.

„Eu veneam direct din armată, de la Craiova. În ultimele două luni de armată am filmat Liceenii, după ce am fost detaşat la Bucureşti. Aveam o altă stare decât colegii mei din film, pentru că, ieşind din unitate, mă simţeam liber. Ne distram mult între noi, cei din distribuţie. S-au legat prietenii de-o viaţă. Cu unii dintre cei care lucrau atunci la film lucrez şi astăzi. De pildă, cu Mona Segall, care atunci era secretară de platou şi care astăzi este unul dintre cei mai mari producători de televiziune din România, am făcut «Dansez pentru tine»”, a declarat Ştefan Bănică pentru „Weekend Adevărul”.

Oana Sârbu: „Faptul că am ajuns să joc în „Liceenii“ a fost o întâmplare“

Într-un interviu acordat cotidianului Adevărul, Oana Sârbu mărturisea că a rămas cu eticheta „Dana“ din „Liceenii“, filmul care marcat generații de tineri.

„Da, mie mi se pare foarte frumos să te asocieze lumea cu o anumită imagine, mai ales că a reprezentat atât de mult, pentru generaţii în­tregi. Perioada de atunci nu se mai întoarce, dar ea şi-a pus amprenta pe întreaga mea viaţă. Faptul că am ajuns să joc în „Liceenii“ a fost o întâmplare, pentru că eu mi-am dorit întotdeauna să cânt. Oricum, viaţa mi s-a schimbat după această experienţă”, spunea Oana Sârbu.