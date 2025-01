Familia şi prietenii lui Demi Moore au fost la fel de încântaţi ca ea de prima sa victorie la Globurile de Aur din 2025.

Adunate pentru a urmări gala, rudele actriţei au urmărit cu nerăbdare cum a fost anunţat premiul pentru cea mai bună actriţă într-un film de comedie sau musical - şi au izbucnit în urale când premiul a fost acordat vedetei din „The Substance”, în vârstă de 62 de ani.

Momentul a fost surprins într-un videoclip publicat pe Instagram de prietenii lui Moore, Amanda De Cadenet şi Eric Buterbaugh, precum şi de cele trei fiice ale ei, Rumer, 36 de ani, Scout, 33 de ani, şi Tallulah, 30 de ani, potrivit news.ro.

„She did it!”, a scris Scout într-un comentariu. „Go mama go. Sunt atât de mândră de tine! Omg. Te iubesc atât de mult. Meritat”, a adăugat Rumer.

Videoclipul se încheie cu grupul entuziast care ascultă discursul emoţionant de acceptare al lui Moore, în care a subliniat semnificaţia momentului pentru ea.

„Chiar nu mă aşteptam la asta. Sunt în stare de şoc acum. Fac asta de mult timp, de peste 45 de ani, şi este prima dată când câştig ceva ca actriţă”, a spus Moore. „Sunt atât de emoţionată şi atât de recunoscătoare!”.

Cea de-a 82-a ediţie a Galei Globurilor de Aur a avut loc duminică noapte la Los Angeles.