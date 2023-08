Actrița Gal Gadot: „Femeile pot fi atât frumoase, cât și puternice. Aceste două trăsături nu se exclud“ | INTERVIU EXCLUSIV

Gal Gadot și Netflix fac echipă pentru cel mai recent film care este în topul platformei de streaming online. Îndrăgită pentru frumusețea sa și cunoscută pentru rolurile sale de femeie puternică, actrița își pune la bătaie aceste două atuuri în thrillerul de acțiune „Heart of Stone“, film despre care vorbește în exclusivitate pentru "Weekend Adevărul".

Nu este prima dată când frumoasa Gal Gadot (38 de ani) este eroina unui film plin de acțiune și suspans. Cunoscută mai ales pentru rolul de Wonder Woman, actrița de origine israeliană își ia numele de Rachel Stone, agent dublu cu numele de cod Nouă de inimă roșie (Nine of Hearts) în cadrul Cartei, o agenție internațională de spionaj ultrasecretă, de care au auzit extrem de puțini oameni. Rachel este o agentă perfectă, o incredibilă luptătoare, o hackeriță talentată și un șofer desăvârșit. În plus, este suficient de inteligentă și de puternică pentru a face față celor mai imposibile situații pentru a-și îndeplini misiunile și a învățat să țină lumea la distanță pentru a-și păstra obiectivitatea și calmul. Însă, pe măsură ce se apropie tot mai mult de colegii ei, Rachel începe să lase garda jos și să-și pună sub semnul întrebării rolul și credința oarbă în misiunea Cartei. Cele două lumi ale lui Rachel se ciocnesc atunci când un nou inamic imprevizibil amenință atât Carta, cât și echipa ei din cadrul MI6, dând peste cap tot ceea ce credea că știe.

În interviul pentru „Weekend Adevărul“, Gadot spune despre realizarea personajului ei din „Heart of Stone“ că „a fost foarte important ca Rachel să știe să se lupte, dar și să fie în stare să-și folosească și inteligența, intuiția și emoțiile. Ea nu face doar să alerge dintr-o parte în alta, trăgând cu arma în toate direcțiile, ci se gândește și la propriul impact asupra oamenilor și asupra diferitelor situații. Aleg roluri care demonstrează că femeile pot fi atât frumoase, cât și puternice, și că aceste două trăsături nu se exclud“.

Tot despre personajul ei, Gadot mai spune că „Rachel este nouă în această echipă din care face parte de aproximativ un an. Abia învață cum stau lucrurile și, în același timp, încearcă să-și ascundă talentele, în așa fel încât nimeni să nu-și dea seama de abilitățile ei secrete. Îi face mare plăcere să lucreze cu echipa, care devine aproape ca o familie“.

Mâna puternică a producătorului, învelită în catifeaua de actriță

Din 2019, Gal Gadot și-a început și cariera de producător, cel mai cunoscut film de-ale ei, în care a avut și rolul principal, fiind „Wonder Woman 1984“. „Heart of Stone“ continuă lista de filme care au semnătura ei de producător și imaginea sa ca protagonistă. Despre acest duo cinematografic, Gal spune: „Faptul că m-am ocupat de ambele mi-a oferit o mare satisfacție, pentru că mi-a dat posibilitatea să am un cuvânt de spus și la nivelul întregului proiect, și în privința rolului meu din film. Mi-a plăcut mai ales faptul că am fost implicată în crearea poveștii încă de la început. Acest lucru a făcut ca rolul lui Rachel Stone să devină mult mai personal“.

Cum un film cu spioni, agenții secrete și misiuni periculoase poate fi cu greu cuprins între granițele unui singur loc, Gadot a dus acțiunea în mai multe locuri cu peisaje incredibile, din Londra până în Alpii Italieni (aici filmându-se la hotelul aflat la cea mai mare altitudine din Europa, 3.212 metri), din Maroc până în Lisabona. „Ne-am dorit ca filmul să atragă publicul din punct de vedere vizual. Îmi place să cred că filmele sunt totodată o oportunitate de a vedea locuri interesante. Nu toată lumea are ocazia să viziteze locuri uluitoare, precum Islanda, Italia, Portugalia, Marea Britanie sau Senegal. Așa că, în afară de scenele de acțiune grozave, publicul va putea vedea și locații la care, poate, altfel nu ar avea acces“, își motivează aceasta alegerea.

Formula perfectă: emoție și acțiune

„Heart of Stone“ o aduce în prim-plan pe Rachel Stone (Gal Gadot), care pare să fie o persoană fără experiență, ce face parte din departamentul tehnic al unei unități de elită din cadrul MI6, condusă de agentul principal Parker (Jamie Dornan). Însă echipa MI6 nu știe că Stone lucrează de fapt pentru Cartă, o organizație secretă de menținere a păcii, care folosește tehnologii ultramoderne pentru a neutraliza amenințările internaționale și despre a cărei existență nu au prins de veste nici măcar spionii. Rachel a fost pregătită pentru a deveni o profesionistă desăvârșită, o agentă de teren extraordinară, care se concentrează asupra misiunilor, se bazează pe cifre și nu are încredere în nimeni. Când o misiune de rutină este dată peste cap de misterioasa hackeriță Keya Dhawan (Alia Bhatt), cele două lumi ale lui Rachel se ciocnesc. În ciuda slabelor șanse de reușită, Rachel se luptă contracronometru să-și protejeze organizația, în condițiile în care cea mai importantă resursă pe care o are la dispoziție s-ar putea să fie propria ei latură umană. Însă, mai pe scurt și cu mult entuziasm, actrița spune despre film că „este perfect pentru a evada. Este o aventură care se întinde până în Marea Britanie, Portugalia, Senegal, Islanda și Italia. Chiar este o ocazie minunată de a evada din cotidian. Are un scenariu extraordinar, are acțiune, are emoție și, desigur, are suflet. Le are pe toate într-o manieră cât se poate de reală“.

Pelicula îl are la cârmă pe regizorul Tom Harper, cunoscut în special pentru celebra serie „Peaky Blinders“. Gal spune că pentru acest film a fost o colaborare care s-a potrivit mănușă: „Tom înțelege cât de importantă este latura umană a poveștii, dar știe și să creeze scene de acțiune ca nimeni altcineva. Nu se teme de nicio provocare“.