O aspirină în fiecare zi? Cum răspunde un cardiolog pacienţilor săi

Jeff, are 60 de ani şi vrea să se asigure că face tot ce-i stă în putinţă pentru a se proteja faţă de atacul de cord. Nu are un istoric familial de boli cardiace, însă are factori de risc precum hipertensiune arterială, nivelul ridicat al colesterolului, astfel că este înţelept să rămână vigilent.

Trei sunt lucrurile pe care le poate face Jeff pentru a rămâne sănătos: exerciţii fizice regulate, să se alimenteze sănătos şi să-şi controleze permanent tensiunea arterială şi nivelul colesterolului, recomandă dr. Todd Hurst, medic cardiolog, profesor asociat la Universitatea din Arizona, citat de site-ul de ştiri medicale webmd.com.

Cât despre aspirină, ar trebui Jeff să o ia pentru a reduce riscul de a dezvolta boli cardiace? Răspunsul nu este atât de simplu pe cât s-ar putea crede.

Ce face aspirina?

Aspirina este un medicament uimitor cu multe beneficii. Poate fi utilă în reducerea febrei, a durerilor şi a inflamaţiilor, dar şi în prevenirea bolilor cardiovasculare pentru că împiedică plăcile să se depună pe artere. Acest efect antitrombocitar al aspirinei scade capacitatea sângelui de a forma cheaguri şi o face utilă în prevenţia şi tratamentul atacurilor de cord şi a accidentelor vasculare cerebrale - AVC.

Există însă şi un dezavantaj: riscul de sângerare mai puternică în cazul unei transfuzii sau a unei intervenţii chirurgicale.

Poate preveni aspirina, în mod real, bolile cardiovasculare? Răspunsul este, fără doar şi poate, da. Aspirina s-a dovedit eficace nu doar în tratarea atacurilor de cord şi a AVC-urilor atunci când ele apar, dar poate reduce şi riscul de a dezvolta pe viitor aceste afecţiuni.

Întrebarea mai potrivită, dar mai complicată este însă: ”beneficiile depăşesc riscurile legate de sângerare?“

Şi, pentru a răspunde la această întrebare trebuie să ştim mai multe lucruri despre persoana care întreabă. Are deja o boală cardiacă? Dacă nu, care este riscul de boli de inimă în viitor? Care este riscul de sângerare? Şi, interesant, care este riscul de cancer de colon - pentru că aspirina a dovedit într-o măsură modestă că poate reduce riscul în acest tip de cancer.

Pentru pacienţii care au trecut printr-un atac de cord, un AVC, cu stenturi sau intervenţii pentru bypass - rezultatele cercetărilor sunt clare: beneficiile depăşesc riscurile, în majoritatea cazurilor.

Pentru cei care nu au avut incidente cardiace - beneficiile versus riscurile sunt mai puţin certe, potrivit aceleiaşi surse.

Pacienţii mei care nu au boli de inimă sunt adesea surprinşi când le spun că aspirina nu este potrivită pentru ei. Ideea că aspirina este bună a fost atât de prezentă atâta vreme încât mulţi cred că e un fapt stabilit. Câteva cercetări recente au arătat că beneficiile nu sunt chiar atât de clar definite cum am crezut. Şi mai multe cercetări nu sunt de natură să clarifice problema nu pentru că ar lipsi datele, ci pentru că beneficiile şi riscurile sunt relativ mici.

Ce le spun medicul pacienţilor

Pentru pacienţii mei care nu au boli de inimă şi care iau în calcul aspirina le spun următoarele: dacă o persoană are efecte secundare în urma aspirinei – deranjament stomacal, alergie, sângerare uşoară – nu recomand aspirina; dacă este la risc de a face boli de inimă sau cancer de colon, atunci cel mai probabil aspirina îi va face mai mult bine decât rău; dacă pacientul are un risc scăzut de boli de inimă sau cancer de colon, aspirina are beneficii limitate.

Pentru Jeff care este la risc de boli cardiace decizia de a lua o aspirină pe zi este cea corectă. Dacă luaţi în calcul aspirina şi nu aveţi istoric de boli cardiace sau de accident vascular-cerebral, cel mai bine este să discutaţi cu medicul dvs. pentru a vedea dacă aspirina este indicată.