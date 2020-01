Elaborată de dr. Samuel Hahneman (1755 - 1843) în urma unor experimente şi observaţii medicale, homeopatia s-a dezvoltat pe parcursul a două secole, ajungând să fie praticată astăzi de peste 400.000 de medici şi acceptată de 450 de milioane de persoane, la nivel mondial.

De la Hipocrat şi până la Samuel Hahneman

Principiul pe baza căruia funcţionează acest tip de medicină este cel al similitudinii, enunţat pentru prima dată de Hipocrat, părintele medicinei. Potrivit acestui principiu, o substanţă care provoacă un grup de simptome la un individ sănătos poate vindeca o persoană bolnavă la care se manifestă acelaşi grup de simptome dacă este administrată o doză infinitezimală de substanţă. Medicamentul homeopatic este acela care va trata pacientul utilizând substanţa care manifestă cea mai mare similitudine cu simptomele provocate pacientului.

Din acest punct de vedere, homeopatia este un tratament individualizat pentru că nu vizează doar semnele asociate bolii, ci şi un grup de semne proprii fiecărui pacient.

Practicată de unii, contestată de alţii, dar foarte iubită de pacienţi, homeopatia reprezintă un tratament eficient într-o serie de patologii, de la cele acute şi până la cele cronice, recidivante. Astfel, o infecţie ORL, o lombalgie, stările de depresie şi anxietate pot fi atenuate printr-un tratament homeopatic, mai ales dacă pacientul se află în impas terapeutic sau suferă de intoleranţă sau alergie.

Utilizarea produselor homeopatice nu produce externalitǎţi negative, cum ar fi riscul iatrogen sau de supramedicaţie.

Ca orice terapeutică medicală, homeopatia are şi ea limitele ei şi nu este adaptată la toate situaţiile. Astfel, nu este folosită singură în tratamentul leziunilor ireversibile ale organismului, în unele patologii grave precum cancerul, bolile degenerative şi anumite infecţii care reclamă invariabil intervenţia medicinei convenţionale. In astfel de patologii, ea poate fi aplicată doar ca tratament de suport.

De-a lungul timpului, o serie de prejudecăţi au fost legate de această metodă terapeutică, toate venite dintr-o neînţelegere a realităţii şi a locului pe care aceasta îl ocupă în practica medicală.

Primul şi cel mai răspândit dintre mituri este acela că medicii homeopaţi nu sunt medici adevăraţi.

FALS: Medicii cu competenţă în homeopatie sunt absolvenţi de medicină, cu diplomă în specializarea sa care au urmat, în plus, un curs în urma căruia au primit o diplomă de studii în homeopatie. Această formare complementară îi permite medicului să-şi îmbogăţească arsenalul terapeutic şi să le propună pacienţilor homeopatia pe lângă terapeutica convenţională, în funcţie de diagnostic.

MIT: Homeopatia nu face obiectul niciunei cercetări

FALS: Numeroase studii clinice şi publicaţii au fost realizate, în ultimele decenii, şi au oferit rezultate pozitive în diferite domenii terapeutice, de exemplu, în infecţiologie, neuropsihiatrie şi altele. Realizarea lucrărilor asupra eficienţei clinice a homeopatiei în funcţie de criteriile aşteptate în termeni de metodologie, rămâne, totuşi, complexă, deoarece criteriile testelor standard nu sunt adaptate la specificul medicamentelor homeopatice, prescrise în funcţie de caracteristicile proprii fiecărui pacient.

În paralel, au fost realizate studii în viaţa reală, mai adaptate la specificul homeopatiei, în mai multe patologii. Aceste studii au demonstrat impactul favorabil al homeopatiei asupra sistemului de tratament.

De asemenea, au fost efectuate lucrări de cercetare fundamentală, biologică şi fizică, pentru a oferi răspunsuri cu privire la mecanismul acţiunii homeopatice.

MIT: Tratamentele homeopatice sunt medicamente

ADEVĂRAT: Statutul medicamentului homeopatic este recunoscut de autorităţile din domeniul sănătăţii la nivel naţional şi în U.E.

La nivel european există instituţii relevante cu implicare în reglementarea şi autorizarea punerii pe piaţă a medicamentelor homeopatice puse pe piaţă în întreg spaţiul comunitar.

Comisia Europeană a stabilit pentru medicamentele homeopatice reglementări speciale ce se regăsesc în următoarele directive:

- Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 (privind codul comunitar cu privire la medicamentele de uz uman),

- Directiva 2003/63/CE a Comisiei din 25 iunie 2003 de modificare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase de uz uman a introdus dispoziţii specifice privind dovada calităţii şi siguranţei medicamentelor homeopate în Anexa I,

- Directiva 2004/27/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 de modificare a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman.

Ca orice alt medicament, medicamentele homeopatice fac obiectul unei autorizaţii eliberate de autorităţile din domeniul sănătăţii. Producţia şi punerea acestora pe piaţă sunt supuse unor exigenţe foarte stricte şi unor controale ale calităţii în fiecare etapă de producţie. Acest statut de medicament este o garanţie a calităţii, care oferă o siguranţă totală produsului.

MIT: Homeopatia poate vindeca tot

FALS : Homeopatia nu este adaptată pentru tratarea tuturor patologiilor. Astfel, aceasta nu poate fi folosită pentru tratarea leziunilor ireversibile ale organismului sau a patologiilor grave, precum cancerul sau bolile degenerative, care necesită recurgerea la medicina convenţională. În schimb, practica homeopatică este folosită în cadrul tratării patologiilor de tipul infecţiilor, al alergiilor, al durerilor etc. De asemenea, aceasta poate fi folosită în completarea tratamentelor convenţionale pentru atenuarea efectelor secundare sau pentru scăderea frecvenţei patologiilor recurente.

MIT: Homeopatia nu înlocuieşte vaccinarea

ADEVĂRAT : Nu trebuie întreţinută nicio ambiguitate cu privire la importanţa acoperirii vaccinale. Medicamentele homeopatice nu trebuie confundate cu vaccinurile. Acestea din urmă permit protejarea populaţiei împotriva epidemiilor virale, ceea ce nu pot asigura medicamentele homeopatice.

MIT: Homeopatia este o medicină inofensivă

ADEVĂRAT & FALS : Practica homeopatică se bazează pe prescrierea de medicamente recunoscute pentru excelenta lor toleranţă şi lipsa toxicităţii. Aceste medicamente sunt, deci, foarte indicate pentru categoriile fragile ale populaţiei, precum femeile însărcinate sau care alăptează - supuse unui număr mare de contraindicaţii -, copii, persoanele în vârstă etc. Totuşi, ca orice terapeutică, homeopatia trebuie să se înscrie în cadrul unor îngrijiri medicale sigure şi de calitate. Predarea homeopatiei personalului din sistemul de sănătate competent să o prescrie şi să o distribuie permite garantarea bunei întrebuinţări a tratamentului şi a adaptării prescrierii acestuia în funcţie de caracteristicile pacienţilor - alergii, sensibilităţi etc.

Acest material face parte dintr-o campanie de informare corectă referitoare la homeopatie şi la beneficiile tratamentelor homeopatice, pe baza experienţei şi a studiilor realizate până acum. Proiectul este realizat in colaborare cu (compania) Boiron.