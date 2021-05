Dr. Vlad Predescu: „Osteotomia personalizată reuşeşte să întârzie sau să oprească artroza la nivelul genunchiului, facând astfel posibilă vindecarea acestei afecţiuni “

Osteotomia personalizată este recomandată, cu precădere, persoanelor active, cu vârste cuprinse între 30 şi 60 de ani, care au deformităţi constituţionale la nivelul genunchiului acestia luind aspectul unor paranteze. Popular, aceştia se numesc „genunchi de fotbalist”, poate şi pentru faptul că în acest sport sunt întâlnite multe persoane cu respectiva modificare la nivelul articulaţiei. Prin aceasta se întârzie degradarea articulară, se protejează cartilajul articular şi astfel se evită artroza avansată a cărei unică soluţie chirurgicală este protezarea. Simptomele sunt destul de evidente şi constau în durere şi instabilitate, la nivelul genunchilor în special atunci când fac mişcare intensă sau stau mult în picioare. Într-o astfel de situaţie, este recomandată intervenţia chirurgicală, pentru a corecta dezaxarea de la nivelul genunchiului şi a evita apariţia artrozei.



Dr. Vlad Predescu, chirurg de excelenţă în chirurgie ortopedică şi medic primar ortopedie-traumatologie, în cadul Ponderas Academic Hospital, explică pentru Adevărul ce este osteotomia personalizată şi cum îmbunătăţeşte această intervenţie actul medical şi viaţa pacientului.

Adevărul: Cum poate fi explicată în termeni simpli operaţia de osteotomie?

Dr. Vlad Predescu: Operaţia de osteotomie este o intervenţie deosebit de importantă pentru că la ora actuală a revenit în atenţia ortopediei mondiale şi face parte din tehnicile chirurgicale de prezervare a articulaţiei genunchiului. Practic, dacă ne gândim la gonartroza, aceasta este o boală care constă în pierderea ireversibilă a cartilajului articular de la nivelul genunchiului. Pierderea este lentă, progresivă şi se petrece în ani de zile. Boala artrozică la nivelul genunchiului este o boală care evoluează în stadii. Termenul medical pentru artroza la nivelul genunchiului este de gonartroză, aceasta putând fi depistată la stadii incipiente, moderate sau avansate. În ultimul stadiu, singura soluţie este protezarea articulară despre care deja foarte multă lume a auzit. Totuşi şi în acest caz medicina a avansat şi putem vorbi de proteze personalizate de genunchi sau proteze implantate robotic care devin încet-încet standardul în protezare.

După cum ştim, majoritatea oamenilor au picioarele drepte. Dacă tragem o axă imaginară de la nivelul şoldului, către nivelul genunchiului şi al glezenelor, toate cele trei articulaţii se află pe o linie. Orice deviere a acesteia poartă denumirea de anomalie a axei mecanice a membrului inferior. Când genunchii sunt suprasolicitaţi excentric, presiunea de la nivelul cartilajului articular nu mai este o presiune uniformă şi aceasta este concentrată foarte mult pe partea din interior a genunchiului, în concavitatea curburii. Prin presiunea aceasta concentrată foarte mult la interior, cartilajul începe să sufere, să se fisureze, pentru ca ulterior să dispară. Aşa apare artoza. Medicul are sarcina de a îndepărta presiunea excesivă de la nivelul părţii interne a genunchiului, iar acest lucru nu se poate face decât printr-o intervenţie de realiniere a genunchiului.

Operaţia poartă denumirea de osteotomie personalizată. În ce constă personalizarea?

Pentru a înţelege de ce a apărut personalizarea ar trebui să ne gândim la principiul osteotomiei. Vă spuneam că este nevoie să corectăm axa piciorului, astfel încât această corecţie să permită medicului să refacă axa mecanică a membrului inferior. Această refacere a axei mecanice este un proces care are la bază deciziei chirurgicale, ca o serie de calcule matematice. Practic, ortopedul trebuie să calculeze unghiul de corecţie. S-a observat faptul că o posibilă eroare a acestui calcul, cu o variaţie mai mare de trei grade, duce pe termen lung la un rezultat nedorit. Aşadar, noi nu trebuie doar să facem un calcul exact, în funcţie de parametrii genunchiului respectiv, trebuie să fim si capabili să punem şi în practică acest calcul făcut pe hârtie. Până să avanseze tehnologia ortopedică, intervenţia chirurgicală se făcea la ochi. Se baza foarte mult pe experienţa chirurgului, care în baza unor calcule aproximative reuşea să corecteze axarea genunchiul în nişte limite generale. La ora actuală, datorită creşterii performanţelor chirurgicale şi a nevoilor pacienţilor noştri, nu mai putem să fim aproximativi. Trebuie să fim extrem de precişi şi să le oferim cea mai bună soluţie. Acest lucru nu s-a putut realiza decât prin aducerea computerului alături de chirurg şi dezvoltarea tehnicilor personalizate. Îi spunem „personalizată“ pentru că metoda de corecţie a axului piciorului se face individual, prin măsurători specifice anatomiei fiecărui pacient. Iar după ce se efectuează aceste măsurători, computerul simulează imaginea tridimensională a pacientului. Noi putem face secţiunile virtual, alegem cel mai bun unghi de corecţie şi transpunem în practică. Dar important este şi cum facem intervenţia. Iar ajutorul vine tot din partea aparaturii digitale. Pe baza măsurătorilor efectuate se face o printare 3D a unor ghiduri care conţin informaţiile de tăiere şi care se potrivesc numai pe genunchiul pacientului respectiv.

În cazul artrozei se poate interveni în diferite feluri. Când alege medicul operaţia de osteotomie personalizată?

Alegerea medicului depinde de foarte mulţi factori: vârsta pacientului, gradul de activitate sportivă sau nevoile locomotorii ale acestuia. Pe de altă parte, foarte important este şi gradul de avansare a artrozei care trebuie să fie incipientă sau moderată.

Cum se desfăşoară operaţia de osteotomie personalizată?

Aceasta începe cu efectuarea unei radiografii speciale a întregului membru inferior, care ne arată modificarea de ax mecanic. Apoi ne calculăm unghiurile necesare pentru corecţia genunchiului. Pacientul este suspus unui examen Computer Tomograf al întregului membru inferior, adică şold, genunchi şi gleznă, pe baza căruia computerul construieşte un model virtual al genunchiului. Cu ajutorul unui soft computerizat măsurăm unchiurile, axele de corecţie şi analizăm anatomia pacientului. În urma acestui proces luăm cea mai bună decizie chirurgicală. Mai apoi, imaginile obţinute sunt trimise unui printer 3D şi se construieşte un ghid dintr-un material special care conţine toate informaţiile necesare de intervenţie. Prin intermediul acestui ghid se efectuează secţiunile osoase, apoi noua aliniere a genunchiului. Noua poziţie a genunchiului este fixată cu o placă şi şuruburi, după care începe procesul de recuperare a pacientului. Datorită acestei tehnici, incizia este mai mică şi permite chirurgului să fie extrem de precis, să diminueze foarte mult riscurile intraoperatorii şi posibilele eşecuri.

Cum ar trebui să se pregătească pacientul înainte de intervenţia chirurgicală?

În principiu nu este nevoie de o pregătire specială. Ca la orice operaţie la nivelul membrului inferior, este de dorit să avem pacienţi cu un tonus muscular bine dezvoltat şi o mobilitate bună la nivelul articulaţiilor. Cu cât sistemul muscular este mai bine dezvoltat, cu atât atrofia musculară postoperatorie va fi mai mică şi recuperarea mai rapidă.

Cât durează şi cum se face recuperarea?

Osteotomia personalizată a scurtat foarte mult perioada de recuperare. Datorită faptului că tehnica este extrem de precisă şi noile implanturi metalice sunt extrem de rezistente, ne permite să-l lăsăm pe pacient să calce pe picior chiar de a doua zi. Sigur, va merge cu ajutorul a două cârje pentru a proteja evoluţia rezultatului intervenţiei chirurgicale. De asemenea, nu există nicio restricţie legată de flexia genunchiului. În maxim două – trei săptămâni ar trebui să ajungă la o mobilitate normală a genunchiului. Cârjele vor fi folosite până la patru-şase săptămâni de la operaţie. Este adevărat că reîntoarcerea la activităţi sportive de impact nu se face mai repede de patru luni. Nu vom juca fotbal imediat după operaţie dar acest lucru este posibil dupa 4-5 luni; pe de altă parte este posibilă reîntoarcerea în câmpul muncii după două – trei luni de zile.

În ce stadiu nu se mai poate face nimic pentru pacient?

În niciun stadiu, aş putea spune. Ortopedia a avansat foarte mult şi avem soluţii chirurgicale pentru orice tip de articulaţie distrusă indiferent cât este aceasta de lezată. În stadiul în care a dispărut cartilajul articular şi freacă os pe os, nu mai putem face intervenţii de păstrare a articulaţiei genunchiului. În acest caz, noi nu mai avem ce salva şi trebuie să înlocuim. Atunci se trece la intervenţia de protezare şi înlocuim cu o articulaţie nouă de metal pe polietilenă. Practic, se montează o proteză în interiorul articulaţiei.

Cum a avansat osteotomia personalizată în ultimii ani şi în ce punct au ajuns cercetările?

Operaţiile de osteotomie au avansat prin creşterea preciziei chirurgicale, printr-o mai bună selecţie a pacientului ideal, prin punerea corectă a diagnosticului şi alegerea corectă a stadiului bolii, dar şi prin faptul că în ultima perioadă am putut să combinăm operaţia de osteotomie cu o serie de intervenţii chirurgicale adjuvante. Astfel încât, prin creşterea acurateţii tehnice şi a rapidităţii intervenţiei chirurgicale, putem efectua mai multe intervenţii chirurgicale în acelaşi timp, unele chiar în premieră. De exemplu, alături de operaţia de osteotomie am făcut şi operaţia de reconstrucţie a ligamentului încrucişat anterior. Sau, un alt exemplu, alături de operaţia de osteotomie am făcut şi o tehnică de regenerare a cartilajului articular, astfel încât să reuşim să corectăm toate disfuncţiile de la nivelul genunchiului, depistate în momentul diagnosticului. Dacă nu corectezi tot ce întâlneşti în timpul intervenţiei chirurgicale nu vei avea un rezultat bun pe termen lung şi vom pierde lupta împotriva artrozei.