Dr. Valeria Herdea, pediatru: „Vaccinarea opţională salvează vieţi, la fel ca şi cea obligatorie“. Ce tipuri de cancere sunt prevenite prin imunizarea anti-HPV

În fiecare an, în România, se înregistrează peste 4.000 de cazuri noi de cancer de col uterin, acesta fiind al doilea tip de cancer, după cel mamar, ca incidenţă şi mortalitate în rândul femeilor. Jumătate dintre pacientele diagnosticate cu cancer de col uterin pierd lupta cu boala.

Încidenţa bolii este, la noi, de trei ori mai mare decât în Europa, ţara noastră aflându-se pe primul loc din UE în privinţa mortalităţii prin cancerul de col uterin – 14,2 la suta de mii de femei, potrivit European Cancer Observatory.

Cancerul de col uterin - boală provocată 100% de infecţiile cu virusurile HPV - poate fi prevenit prin vaccinare, însă, deocamdată, vaccinul nu este inclus în schema obligatorie. Anul trecut, 12.000 de părinţi au adresat medicilor de familie cereri pentru vaccinarea anti-HPV a fetiţelor cu vârste între 11 şi 14 ani, cereri care nu au fost încă soluţionate.

Dr. Valeria Herdea, medic primar pediatru, medic de familie, explică de ce este important vaccinul anti-HPV. Ceea ce este important de reţinut este că şi vaccinurile opţionale, la fel ca şi cele obligatorii salvează vieţi. „Şi nu în ultimul rând, este important să discutăm de vaccinarea împotriva infecţiei cu HPV pentru că jumătate din femeile care se infectează cu HPV mor în primii ani“, atrage atenţia medicul.

Infecţia poate evolua cam în 20 de ani. „Sau există varianta să se vindece pacientul , o parte a virusurilor fiind eliminaţi, dar nu asta e esenţial. Esenţial este să ştim că, din păcate, tipurile 6, 18, 11, 16 sunt virusuri care pot duce la cancer genital, oral, precum şi la apariţia verucilor genitale. Deci, sunt virusuri cu risc oncogen înalt care pot induce cancer de col uterin, cancer penial sau cancer oral“.

Când trebuie făcută vacinarea anti-HPV

„La fetiţele între 9 şi 14 ani, dar se poate prelungi până la 26 de ani şi cu extindere chiar şi la femeile până în 45 de ani. Pot fi făcute în ciuda discuţiilor care au existat chiar şi după debutul vieţii sexuale, pentru că se consideră că o femeie de-a lungul vieţii sale sexuale active poate să se infecteze oricând. Şi nu este protejată“, este de părere dr. Herdea. Pe fondul infecţiei preexistente, în momentul în care imunitatea scade se declanşează boala.

Există trei doze, care se administrează la intervale de 0, 1 şi 6 luni, la nivelul braţului, pot exista mici reacţii locale, roşeaţă, durere timp de 1-2 zile, enumeră medicul efectele secundare per care le poate avea vaccinul.

Cât timp protejează vaccinul

La momentul acesta, există evidenţe pentru cel puţin 10-12 ani, adaugă medicul. „Până acum s-au vaccinat 30-40 de milioane de femei din întreaga lume cu vaccinul anti-HPV. Vaccinul este sigur, nu pune probleme, iar în SUA se vaccinează şi băieţii. Pentru că ei sunt consideraţi vectori“.

Alte vaccinuri opţionale recomandate de medic sunt cele împotriva rotavirusurilor şi împotriva infecţiei pneumococice. „Să sperăm că vaccinul împotriva infecţiei pneumococice va rămâne în Programul naţional. Noi am început să vaccinăm de anul trecut, din august, şi suntem într-o campanie de extindere a informaţiilor. Acest vaccin se face la vârsta de 2 luni, de 4 luni, el însoteşte alte vaccinuri, atunci când avem o populaţie cu o acoperire de 95% sunt suficiente două doze vaccinale, în condiţiile ţării noastre este corect să mai avem o doză, laun an şi jumătate“. Titrul de anticorpi protectori împotriva bolii este de 10 ani.

„Infecţiile pneumocococe afectează copii sub 5 ani. Din păcate, România, conform statisticilor OMS are 19% mortalitate cu boală pneumococică invazivă sub vârsta de 5 ani“.

Medicul adaugă că, la cabinete, 50% din prezentări sunt infecţiile respiratorii. „Otita medie este boala copilului sub 2 ani. Dacă vrem să-i protejăm copiii trebuie vaccinaţi cât mai repede. Eu cred că părintele poate decide dacă este complet şi corect informat“, conchide dr. Herdea.