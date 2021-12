Cercetătorii au identificat o versiune „invizibilă” a tulpinii Omicron, care nu poate fi identificată prin testul PCR

Această variantă are mutaţii comune cu tulpina omicron, dar îi lipseşte o modificare genetică specială care să permită ca testele de laborator să fie folosite ca mijloc de semnalare a cazurilor probabile.

Cercetătorii britanici spun că este pre devreme pentru a se pronunţa la rapiditatea răspândirii noii variante. În schimb, ei subliniază că versiunea „ascunsă” este distinctă genetic şi, prin urmare, se poate comporta diferit.

Varianta „invizibilă” a fost observată printre genomurile virusului SARS-CoV-2 trimise în ultimele zile din Africa de Sud, Australia şi Canada. Dificultatea de a o identifica înseamnă că aceasta ar fi putut să se răspândească deja pe scară largă.

Descoperirea a venit în momentul în care oficialii britanici au recunoscut că există posibilitatea impunerii unor restricţii suplimentare, având în vedere transmisibilitatea tulpinei Omicron. Agenţia de Securitate a Sănătăţii din Marea Britanie a declarat marţi că încă 101 de cazuri confirmate ale variantei Omicron au fost raportate în Marea Britanie. Acest lucru aduce numărul total de cazuri din Regatul Unit la 437.

Descoperirea noii forme de Omicron i-a determinat pe cercetători să împartă descendenţa B.1.1.529 în Omicron standard, cunoscut sub numele de BA.1, şi varianta mai nouă, cunoscută sub numele de BA.2. Profesorul Francois Balloux, directorul Institutului de Genetică de la University College London, a spus că 42 sau aproximativ 6% din cei 709 genomi ai tulpinei Omicron trimişi bazei de date a genomului GISAID (o iniţiativă ştiinţifică globală şi o sursă primară înfiinţată în 2008, care oferă acces deschis la datele genomice ale virusurilor gripale şi la coronavirusul responsabil pentru pandemia COVID-19) au fost BA.2, scrie The Guardian citat de Digi24.