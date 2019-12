Curiosul caz al unui supravieţuitor de cancer: ADN-ul său aproape a dispărut în urma unui transplant

Long, care lucra la departamentul de informatică al Biroului şerifului din Washoe County, Nevada, a acceptat un experiment propus de colegii săi criminalişti în care să urmărească cum va fi influenţat ADN-ul său după transplantul de măduvă pe care urma să-l facă.

La patru ani de la transplant ei au constatat o transformare surprinzătoare: colegul lor devenise o himeră.

„A fost un şoc destul de mare pentru noi să aflăm că ADN-ul lui Chris aproape că dispăruse cu totul”, a spus Darby Stienmetz, criminalist la biroul şerifului din Washoe County, citat de The Independent care preia un al articol apărut în The New York Times