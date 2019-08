Alergia la ambrozie şi firul de iarbă, agresive vara

Alergia la ambrozie se manifesta mai puternic in zilele calduroase si, in caz ca nu stiai, simptomele produc suferinta persoanelor alergice pana toamna tarziu. In volumul „Vitamine, minerale, suplimente“, publicat de Reader’s Digest, scrie ca de vina pentru ochii rosii, iritati sau umflati, stranuturile in rafala, inflamarea cailor nazale, gatul iritat si oboseala nu sunt polenul, praful sau parul de pisica, ci sistemul imunitar hiperactiv.

Alergia la ambrozie, planta care seamana cu pelinul

Mai multe detalii pe clicksanatate.ro.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: