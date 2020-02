Acad. Ovidiu Bojor: „Dacă vă alegeţi cu răceli şi cu gripe, ajutaţi-vă corpul să lupte cu boala“. Ce soluţii propune

„E mai bine să prevenim decât să tratăm, chit că e vorba de un simplu guturai sau de o gripă. Întăriţi-vă sistemul de apărare al organismului prin odihnă – minim opt ore de somn pe zi, mişcare, alimentaţie curată şi sănătoasă şi un stil de viaţă ordonat. Daca vă alegeţi cu răceli şi cu gripe, atunci ajutaţi-vă corpul să lupte cu boala. Ţineţi aproape de vitamina C naturală, minim un gram pe zi, plus fructe şi legume bogate în vitamina C naturală. Goji, măceşe, catină. Zilnic, atât în forma naturală, cât şi sub formă de siropuri, extracte, ceaiuri, infuzii. Aţi făcut febră? Nu vă speriaţi! Febra este o reacţie de apărare a organismului şi ea arata că luptăm cu boala. Dacă, însă, febra ajunge la cote prea înalte, mizaţi pe chinina şi pe coaja de salcie – infuzii. Sunt antifebrifuge naturale“, a recomandat academicianul în cadrul conferinţei „Respiră pentru viaţă, respiră pentru sănătate“.

Dacă avem alte simptome asociate gripei şi răcelii precum secreţiile nazale abundente, atunci academicianul recomandă să tragem pe nas apă sărată călduţă, să facem infuzii şi băi de aburi cu plante aromatice, ulei de eucalipt şi cimbru. Tusea o combatem cu sirop, cu tinctură sau infuzie de ciuboţica cucului care ne ajută să expectorăm şi să ne vindecăm mai repede.

La rândul ei, Cristina Mateescu, cercetător la Institutul de Bioresurse Alimentare a completat discursul academicianul Bojor prin propunerea de soluţii de vindecare din stup.De exemplu, propolisul face minuni în infecţiile respiratorii. El vindecă şi previne îmbolnăvirile, pentru că are efect fiziologic asupra corpului uman. “Prin proprietăţile sale antimicrobiene, antiinflamatoare şi anestezice, propolisul s-a dovedit spectaculos de eficient în tratarea unor afecţiuni ale aparatului respirator. În multe cazuri, utilizarea acestuia poate depăşi eficacitatea unor medicamente cunoscute pentru tratarea acestor afecţiuni. Un alt avantaj al propolisului? Poate opri rapid durerea. Iată şi o listă a afecţiunilor care pot beneficia rapid de efectele propolisului: faringitele cronice şi rinosinuzita cronică, amigdalitele, traheitele şi guturaiului. Administrat intern, propolisul nu produce dezechilibre ale florei bacteriene normale, întrucât acţionează prin stimularea factorilor imunologici specifici şi nonspecifici şi produce o creştere a rezistenţei generale a organismului faţă de boală”, adaugă specialista.

Evenimentul a marcat lansarea primei cărţi de medicină integrativă în limba română, coordonată de fondatorul fitoterapiei moderne în România, acad. dr. farm. Ovidiu Bojor, „Afecţiunile aparatului respirator. Medicină integrativă şi terapii holistice.“