Scăderea în greutate diminuează apneea în somn. Studiu

Oameni de ştiinţă americani au folosit o metodă imagistică prin rezonanţă magnetică şi au descoperit că reducerea cantităţii de grăsime din zona limbii este un factor primar pentru scăderea severităţii apneii în somn de tip obstructive la pacienţii obezi, scrie agerpres.ro.



Concluziile echipei de la Facultatea de Medicină Perelman a Universităţii din Pennsylvania au fost publicate în American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

„Majoritatea medicilor, şi chiar experţi din lumea apneii în somn, nu s-au concentrat asupra grăsimii din limbă în tratamentul apneii în somn. Cunoscând acum faptul că grăsimea din limbă este un factor de risc şi că apneea în somn se îmbunătăţeşte când grăsimea din limbă este redusă am stabilit un obiectiv terapeutic unic, pe care nu l-am avut anterior“, a declarat dr. Richard Schwab, somnolog.



Afecţiunea implică oprirea în mod repetat a respiraţiei, ceea ce perturbă somnul pacienţilor. Această problemă este de obicei marcată de sforăit şi poate creşte riscul de hipertensiune şi accident vascular cerebral.



În timp ce obezitatea este factorul principal al apneii în somn, există şi alte cauze, precum amigdalele mărite sau maxilarul retras.