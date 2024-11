Marcel Ciolacu, apel pntru vot la parlamentare: Parlamentul României face politicile si dă Guvernul

Marcel Ciolacu face apel la români sǎ iasǎ la vot pentru alegerile parlamentare.

"Lucrul cel mai important sunt alegerile de duminica. Stâlpul oricărui stat democratic este Parlamentul. Eu fac un apel pentru alegerile de duminica. Vreau sa va reamintesc contextul in care Partidul Social Democrat a intrat la guvernare, dupa opt luni de guvernare de dreapta si stim eu totii in ce criza sociala si criza economica ajunseseram in acel moment.

Partidul Social Democrat a adus o stabilitate si o predictibilitate intr-o perioada foarte complicate. Parlamentul României face politicile si dă Guvernul. Niciun guvern si niciun presedinte nu poate implementa o politica pe termen mediu sau lung, nici pe termen scurt, făra autoritatile locale. Nici in invatamânt, nici in sănătate, nici in ordine publica, in nimic. Acest lucru tine de Parlament si de votul românilor pentru parlamentare", a transmis Marcel Ciolacu.

