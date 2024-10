Anul nou vine cu venituri mai mari. Ciolacu: Vom veni în noul buget cu reducerea impozitării muncii cu 5%

Premierul Marcel Ciolacu susține că în construcția bugetul pentru anul 2025 se va ține cont și de o reducere a impozitării pe salarii de 5%, astfel încât veniturile românilor să crească.

De asemenea, această măsură va reduce și tensiunile dintre sindicate și patronate. Măsura propusă de PSD prevede creșteri de venituri cu până la 200 de lei pentru cei care au salarii de până în 5.700 de lei, dar și eliminarea CASS pentru studenții care muncesc.

”Vom veni, aşa cum am vorbit şi cu doamna ministru (al Muncii – n.r.) şi cu liderii de sindicat, vom veni, în bugetul pe anul viitor, cu acea reducere de cinci la sută la impozitarea muncii în zona cu venituri mici spre medii, lucru care va reduce din tensiuni şi din discuţiile dintre sindicate şi patronate, dar va reduce mult din tot efortul patronatelor astfel încât oamenii să aibă venituri mai mari”, a declarat Marcel Ciolacu, la Argeş.

Concret, PSD propune ca de la 1 ianuarie să fie introdusă o deducere a CASS cu până la 5 puncte procentuale, în funcție de nivelul salariului, dar și de copiii aflați în întreținere.

Venituri lunare cu 200 de lei mai mari

O persoană care este plătită cu salariu minim și are un copil în întreținere va beneficia de cele mai mari deduceri care vor putea ajunge și până la 2.400 de lei pe an, adică un venit mai mare cu 200 de lei lunar.

În cazul unei persoane care are, spre exemplu, un salariu de 5.000 de lei și nu are niciun copil în întreținere va avea parte de o deducere de 107 lei lunar, adică 1.284 de lei pe an.

Un alt exemple, prezentat de profit.ro, este pentru cei care sunt plătiți cu salariul minim și au 4 sau mai mulți copii în întreținere. Pentru aceștia impozitul pe venit este zero și vor plăti CAS și CASS redus. Povara fiscală scade astfel de la 32,6%, cât este în prezent, la 27,6%, adică un plus de 184 lei net pe luna, 2.208 lei net anual.

Studenții angajați, fără plata CASS

O altă măsură propusă de PSD se referă la scutirea de la plata CASS pentru studenții, incluzând masteranzii, care au un loc de muncă. Astfel, aceștia vor beneficia de un venit mai mare cu 10%.

