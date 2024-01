Un fost șef al DGA, proaspăt pensionat, a intrat în AUR: „Au un slogan în care eu mă regăsesc“

Fostul șef al Poliției de Frontieră Timiș și al Direcției Generale Anticorupție Timiș, Cornel Iureș, recent pensionat, a intrat în AUR, devenind purtătorul de cuvânt al AUR Timiș.

Contactat de „Adevărul”, Cornel Iureș a declarat că a ales să intre în AUR pentru că se regăsește în ideile promovate de acest partid.

„În calitatea mea de tânăr student în Academia de Poliție am jurat, printre altele, să îmi apăr țara cu prețul vieții. Mi-am slujit țara așa cum am știut și cum am putut, fără cei patru ani de Academie, vreo 26 de ani și un pic. Oamenii ăștia, actualii mei colegi, au un program pe care îl urmează, un slogan în care eu mă regăsesc. Dau exemplu cele patru substantive: libertate, credință, familie, națiune. În toate aceste elemente eu mă regăsesc”, a afirmat Iureș pentru „Adevărul”.

Va cumula pensia cu salariul?

Întrebat dacă se va regăsi pe vreo listă a partidului AUR la următoarele alegeri și care e funcția pe care o vizează, Cornel Iureș a spus că „nu e momentul potrivit” să discute despre acest subiect.

„Nu este momentul potrivit ca eu, care am câteva zile de când sunt membru, doar m-am lansat la apă, să ofer un răspuns despre unde m-aș vedea. Este firesc să existe niște pași. Eu poate mă văd șeful NASA sau președinte intergalactic. De aceea, nu am un răspuns”, a mai spus Iureș.

Referitor la cumularea pensiei cu salariul dintr-o eventuală funcție publică, Iureș a ținut să menționeze că pensia sa nu este una specială, fiind o pensie de serviciu. „Pensia de serviciu este una, pensia specială este cu totul alta. Referitor la cumulul pensiei cu salariul, răspunsul este unul simplu: în conformitate cu prevederile legii în vigoare la momentul respectiv”, a mai declarat noul membru AUR.

Întrebat ce garanții oferă că nu a făcut politică și din postura de ofițer DGA, funcție pe care a ocupat-o până recent, Iureș a răspuns: „Știu foarte bine ce a făcut ultima subunitate din care am făcut parte. Unele dintre activitățile noastre au devenit publice. Nu cred că ați văzut ca subunitatea din care am făcut eu parte să fie setată în direcția unei culori politice, împotriva cuiva, făcând favoruri altcuiva. Avem ROGVAIV (n.r. toate culorile curcubeului) vizavi de țintele pe care le-am avut”.

Reclamat de soția ucraineancă pentru violență domestică

Înscrierea lui Cornel Iureș în AUR vine la scurt timp după ce, pe numele său, a fost solicitată emiterea unui ordin de protecție ca urmare a unor agresiuni față de soția sa ucraineancă, refugiată în România după începerea războiului.

Iureș susține că dosarul a fost închis după ce soția sa și-a retras plângere și nu crede că acest episod îi poate afecta cariera politică.

„Acel ordin de protecție s-a încheiat în urma deciziei judecătorului, în urma faptului că soția mea a cerut să se înceteze orice restricție față de mine pentru a se întoarce și a trăi alături de soțul ei legitim, noi fiind împreună și în momentul de față. Ce a fost sau ce nu a fost e o chestiune pe care o știu doar eu. Nu cred că prin această secvență din trecutul meu aș putea aduce un minus-valoare partidului al cărui membru am devenit”, a mai mai precizat Cornel Iureș.

Rolul lui Iureș în mega-anchetele din vămi

În 2011, când au avut loc descinderile cu elicoptere la vămile din vestul țării, șef al Poliției de Frontieră Timiș era Cornel Iureș. Potrivit pressalert.ro, Iureș și adjunctul său au colaborat cu DNA în mega-ancheta din vămi.

La scurt timp de la descinderile cu elicoptere, Iureș a fost transferat de la Poliția de Frontieră la DGA, ajungând șef al DGA Timiș.

În 2013, Cornel Iureș a fost implicat într-un grav accident rutier. Șef al DGA de la vremea respectivă, el a ajuns la spital în stare gravă, dar a supraviețuit.