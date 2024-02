Tudose: Geoană umblă cu toporul în mână, dar zice vrea să gătească găluște. Cred doar în sondajele care ies din urnă

Eurodeputatul PSD Mihai Tudose a susținut la Digi24 că nu crede că ușa PSD mai e deschisă pentru secretarul general adjunct al NATO, negând că partidul i-ar fi propus să candideze la prezidențiale, așa cum a afirmat Micrea Geoană.

„Nu cred că mai e deschisă după modul cum s-a comportat. (...) Domnul Geoană este singurul care a zis, domne, eu vreau să candidez. Nu și-a asumat-o, dar umblă cu toporul în mână, dar zice că el vrea să gătească găluște. Eu cred doar în sondajele alea care ies din urnă, din urna de vot”, a declarat Mihai Tudose la Digi24, întrebat dacă partidul mai ține ușa deschisă pentru Mircea Geoană.

Eurodeputatul a mai explicat: „autoproclamându-se ca fiind singura soluție, explicându-ne că numai el poate câștiga și așteptând, eventual, să avem și o negociere. Adică da, te rugăm frumos, vino la noi, salvează-ne! Nu”.

Fostul premier a negat că a existat vreodată în partid discuția propunerii lui Mirceaa Geoaană pentru alegerile prezidențiale din 2024.

<<Dacă i-am propus și i-a propus cineva, păi de ce nu a rămas în logica aia? La dumneavoastră la post, un jurnalist l-a întrebat „Când ai avut întâlnirile alea?”, iar el tot spune „mai demult”. Păi când mai demult? Dacă discuția a avut loc acum 14 ani? Ok. Ceea ce mă înspăimântă pe mine este altceva. Ca să fii secretar general adjunct la NATO, într-o epocă complicată pentru NATO. Mai e complicată ca de obicei și să ai timp pentru tot felul de alte proiecte personale, care e un proiect personal la el, cu simpozioane, cu atelier de, am mai spus eu, de făcut șifoniere, de dresat broaște țestoase, de ce vreți dumneavoastră. Nu vi se pare că are cam mult timp liber? Nu o să fie președinte. Nu o strângă semnături>>, a maai spus Mihai Tudose.

Aleșii PSD au ]nceput să-l ia la țintă pe Mircea Geoană, după ce numărul doi din NATO a declarat că Marcel Ciolacu și unii colegi din PSD i-ar fi zis să candideze la prezidențiale ca independent, dar susținut de formațiunea social-democrată.