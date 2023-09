Tensiuni în Coaliție. Un lider PSD îi bate obrazul ministrului Dezvoltării: „E contraproductiv, dar și inegalant”

Daniel Suciu, vicepreședinte al Camerei Deputaților și șef al PSD Bistrița, i-a reproșat ministrului Dezvoltării, Adrian Veștea, că a venit în județul Bistrița-Năsăud și s-a văzut doar cu primarii PNL, nu și cu social-democrații.

„Dragi „parteneri” liberali, domnule ministru Adrian Veștea, domnule primar și președinte Ioan Turc, precizez de la început că nu e musai și nu ne-a cerut nimeni să vă iubim, sau viceversa, dar v-aș ruga să țineți cont de un lucru esențial: ESTE NU DOAR contraproductiv dar și inelegant ca ministrul dezvoltării și administrației publice (adică al tuturor primarilor și comunităților) să vină într-un județ și să evite să se întâlnească cu cei 42 de primari ai PSD. (din 62 câți are județul)”, a scris pe pagina sa de Facebook Daniel Suciu, președinte al PSD Bistrița.

„Înțeleg că președintele și primarul PNL este deranjat de criticile noastre, dar este infantil să nu îl lași (bănuiala noastră) pe ministrul unui Guvern de coaliție să se întâlnească cu primarii partenerilor de guvernare. Că l-a dus domnul Turc pe la șantierele începute de noi și s-a lăudat cu ele, nicio surpriză, dar administrația nu este politică și este o greșeală MARE a unui ministru din Guvernul României să se vadă, în sediul partidului, doar cu primarii PNL”, a mai punctat vicepreședinte

„În speranța că afrontul adus celor peste 150.000 de bistrițeni ce trăiesc în comunități conduse de primari PSD nu se va repeta, îl asigur pe domnul ministru Veștea că aceștia din urmă, chiar și neinvitați și evitați, sunt printre cei mai buni din țară. Iar domnului Turc nu îi transmit nimic, că atâta preț pune dânsul pe colegii primari din județ!”, a mai subliniat Daniel Suciu.

Ce se întâmplă cu reorganizarea administrativ-teritorială

Cu ocazia deplasării în teritoriu, ministrul Dezvoltării a vorbit și de reorganizarea administrativ-teritorială care va fi amânată pentru după alegerile din 2024.

„Sunt adeptul reorganizării administrativ-teritoriale, chiar dacă de multe ori nu am fost pe placul multor colegi care sunt în administraţia publică locală sau judeţeană. După cum bine ştiţi, o perioadă de trei ani de zile am fost preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, am avut experienţă şi ca primar timp de 12 ani, şapte ani de zile am fost preşedintele Consiliului Judeţean Braşov. Sunt adeptul reorganizării administrativ-teritoriale şi sper ca în legislatura viitoare să se poată materializa acest lucru, ţinând cont de faptul că în prezent nu avem cadrul legal pentru a putea face astfel de comasări ale localităţilor. S-a încercat un astfel de referendum la Buzău, din păcate nu au reuşit să întrunească numărul de persoane pentru ca acest referendum să poată fi validat. Trebuie modificată Constituţia”, a declarat Adrian Veştea, potrivit Agerpres.

Ministrul Dezvoltării susține că un prim pas în acest sens îl reprezintă consorțiile administrative, prevăzute în PNRR și pentru care au fost pregătite documentele necesare.

„Noi avem un jalon în PNRR prin care reglementăm modul în care vor funcţiona aceste consorţii administrative, în sensul că mai multe localităţi se pot asocia, pot crea personalitate juridică, pot asigura bugetul unei astfel de entităţi printr-o contribuţie de, ştiu eu, 5% din bugetul fiecărei localităţi, în aşa fel încât să poată să funcţioneze integrat, să poată să îşi angajeze arhitect-şef, să îşi poată angaja o serie de persoane pe care, din păcate, nu îşi pot permite să le angajeze pe actuala organigramă a primăriei. Acest jalon va trebui să îl îndeplinim în perioada imediat următoare, noi deja am pregătit toate documentele necesare, în aşa fel încât să creăm o astfel de oportunitate, şi cred că va fi un prim pas în perspectiva comasării localităţilor şi chiar a viziunii unei viitoare regionalizări”, a mai afirmat ministrul Adrian Veştea.