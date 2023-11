Sorin Constantinescu, om de afaceri cunoscut în industria păcănelelor, s-a retras din AUR la trei zile după ce s-a înscris în partid

Sorin Constantinescu, fost consilier de stat când premier era Ludovic Orban și expert în zona de jocuri de noroc, și-a anunțat retragerea din AUR, la trei zile după ce s-a înscris în partid. Motivul principal: atacurile numeroase la adresa sa.

Omul de afaceri a explicat că motivul din spatele retragerii sale a fost valul de atacuri lansate la adresa lui, care ar putea afecta liniștea familiei sale, conform unei postări pe pagina sa de Facebook.

„De aceea, pentru că prețuiesc fericirea si linistea familiei mele dincolo de orice, și nu vreau ca prezența mea în viața publică să îi afecteze în nici un fel am decis să fac un pas înapoi și să îmi întrerup scurta mea incursiune în politică aici! Le mulțumesc celor de la AUR pentru propunerile generoase dar consider că nu sunt pregătit să fac acest pas! Am fost șocat de atacurile murdare la adresa mea, nu neapărat de la conturile false ale unor troli din alte partide cât de la oameni pe care i-am ajutat într-un fel sau altul de-a lungul anilor și care au șters cu buretele orice lucru sau faptă bună pe care am făcut-o”, a transmis Sorin Constantinescu.

Omul de afaceri a declarat că este un susținător al ideilor partidului AUR, privind familia, credința și păstrarea identității românești. „Îmi doresc să văd mai puțină corupție și mai mulți români care găsesc motive să rămână în propria lor țară”, a afirmat acesta. Deși nu o să mai fie membru politic, Sorin Constantinescu a declarat că activitatea sa de demascare a abuzurilor și a cazurilor de corupție, va continua prin intermediul vlogurilor culturale postate online. „Atât cât îmi stă în putere, vreau să contribui la o schimbare în direcția aceasta și sunt dispus să susțin pe oricine are aceeași viziune.”

Cine este Sorin Constantinescu

Sorin Constantinescu este fondatorul unei companii de jocuri de noroc, operează o companie de consultanță în domeniu și este și președintele unei asociații sectoriale.

În 2020, fostul premier Ludovic Orban l-a luat pe Sorin Constantinescu consilier pe probleme legate de industria jocurilor de noroc. Constantinescu a fost vizat în septembrie de premierul Marcel Ciolacu, care a declarat că acesta l-ar fi șantajat din cauza unor proiect împotriva industriei de jocuri de noroc.

„Dar să știți că ei nu se opresc aici. Să îți fie frică de ceea ce pot inventa despre dumneavoastră. De aceea, eu consider că deja am ajuns într-o formă de șantaj. Și, în calitatea mea de prim ministru, solicit statului român să vadă dacă vorbim de o încălcare a legii și de un șantaj sau vorbim doar de un fenomen întâmplător, că nu știu ce Sorin stă la masă cu liderul populiștilor, astăzi. Fiindcă sunt foarte determinat să duc tot ceea ce am început la capăt”, a transmis Ciolacu făcând referire la Sorin Constantinescu și Odeta Nistor, fostă șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, în prezent şefă la Asociaţia Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanţă.

Mai mulți oameni de afaceri s-au înscris în partidul AUR

Mai mulți politicieni sau oameni de afaceri s-au înscris recent în partidul AUR. Printre ei se numără fiica lui Corneliu Vadim Tudor, fostul ministru al Antreprenoriatului, Ilan Laufer, sau omul de afaceri din domeniul imobiliarelor, Muhammad Murad.

De asemenea, doi deputați foști membri ai PSD și PNL, au anunțat că vor activa în cadrul grupului parlamentar al AUR. Este vorba despre Daniel Florea, fostul social-democrat și primar al sectorului 5, care demisionase din partid anul trecut, și despre deputatul liberal Florică Ică Calotă.