Sondajul care încurcă strategia Rusiei cu privire la România. Aproape 90% dintre români resping ideea ieșirii din NATO

Românii nu vor ieșirea din NATO, arată datele unui sondaj - încă nepublicat - realizat de INSCOP Research, prezentate în avans de directorul companiei de cercetare, Remus Ștefureac.





La începutul săptămânii viitoare va fi prezentată „probabil cea mai importantă cercetare sociologică publicată de INSCOP RESEARCH în ultimii ani”, a anunțat Remus Ștefureac, care a dezvăluit, miercuri, rezultatele sondajului, potrivit cărora aproape 90% dintre români resping ideea ieșirii din NATO.

„Multe surprize luminoase in contextul cețos actual, dar și foarte multe realități dure care explică destul de clar ce se întâmplă la nivelul populației, de unde vin multe dintre nemulțumiri, frustrări și sentimente legitime de revoltă. Cea mai importantă observație este că frustrările nu au legătură cu atașamentul românilor față de UE și NATO. Acesta a crescut și chiar foarte puternic după alegerile prezidențiale ratate. Agresiunile informaționale au provocat reacția inversă a populației, ceea ce e o dovada clară de reziliență a populației României”, a scris, miercuri, pe Facebook, Remus Ștefureac.

„Subiect absolut fals, parte din războiul informațional deschis, ăla fără perdea, al Rusiei”

Directorul INSCOP spune că, potrivit sondajului, problemele reale sunt altele, „foarte serioase”.

„Le vom detalia în cadrul unei conferințe de presă, săptămâna viitoare. Doar un mic preambul din sondaj, pentru că tot l-am văzut astăzi pe reprezentatul celui de-al doilea partid parlamentar vorbind nonșalant și cu declinări propagandistice străine țării despre ieșirea României din NATO dacă populația dorește acest lucru (un subiect absolut fals, parte din războiul informațional deschis, ăla fără perdea, al Rusiei împotrivă coeziunii populațiilor din țările membre NATO)”, a mai spus Remus Ștefureac.

„Românii NU vor ieșirea din NATO”

Adeziunea românilor față de Alianța Nord-Atlantică este mai mare decât oricând spune directorul INSCOP, citând cifre din sondaj:

„NU, românii NU vor ieșirea din NATO. Părerea românilor este mai clară ca niciodată. Și când spun ”ca niciodată”, mă refer la faptul că aproape 90% dintre români resping ideea ieșirii din NATO. Adică, niciodată nu am avut un nivel de adeziune atât de ridicat al românilor față de organizația Nord-Atlantică”.

Cercetarea sociologică a fost realizată INSCOP Reasearch la solicitarea Funky Citizens, datele fiind culese în a doua parte a lunii decembrie 2024, după alegerile prezidențiale ratate.

„Datele vor fi prezentate în format comparativ, indicatori identici fiind măsurați în iunie și septembrie 2021, respectiv în ianuarie 2022 în cadrul studiului ”Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și fenomenului știrilor false” realizat de INSCOP Research la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States – și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project”.

Cercetarea sociologică surprinde opinia românilor cu privire la dinamica european-național, direcția geopolitică în care ar trebui să meargă România, evoluția atitudinii cu privire la teme precum percepția față de NATO, UE, SUA, Rusia, vulnerabilitatea la dezinformare și conspirații, patriotismul economic etc., într-o perioadă marcată de transformări, frustrări și nemulțumiri profunde ale populației, a detaliat Remus Ștefureac pe Facebook.

Rezultatele sondajului au fost anunțate după ce Nikolai Patrușev, consilier și vechi coleg KGB al președintelui rus a indicat într-un interviu preluat de Agenția rusă Tass interesul Moscovei față de București și intenția Rusiei de a-și continua operațiunile hibride în țara noastră.