Șeful de cabinet al ministrului Energiei s-a retras din selecția pentru funcția de președinte al Hidroelectrica

Șeful de cabinet al ministrului Energiei, Dragoș Roibu, a decis să se retragă din cursa pentru funcția de președinte al Hidroelectrica, după ce în spațiul public au apărut speculații că selecția directoratului Hidroelectica se va anula.

„Am participat la această selecție cu bună-credință, având convingerea că experiența mea în sectorul energetic va fi utilă în viitorul directorat al Hidroelectrica. Am crezut, totodată, că această selecție, prin firma de recrutare selecționată, se va desfășura corect și riguros. Se va demonstra dacă a fost sau nu așa. În orice caz, având în vedere informațiile tendențioase apărute în spațiul public, am hotărât că mă retrag din această selecție și nici nu voi participa la o selecție viitoare, în eventualitatea în care Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica va hotărî reluarea procedurii”, a declarat Dragoș Roibu.

Ministrul Energiei a luat act de decizia șefului de cabinet al acestuia și a punctat că nu dorește să o comenteze. Sebastian Burduja a precizat că ministerul „nu are niciun rol în desfășurarea procedurilor de recrutare și selecție a directoratului Hidroelectrica”.

„Decizia personală nu o comentez. A fost dreptul domnului Roibu să se înscrie în această procedură, pe baza experienței și cunoștințelor pe care le deține, și de asemenea are dreptul să participe sau nu în continuare. Ministerul Energiei este autoritate tutelară, iar conform legii nu are niciun rol în desfășurarea procedurilor de recrutare și selecție a directoratului Hidroelectrica. Dragoș Roibu este un om corect și un profesionist recunoscut în sectorul energetic. Am convingerea că administrația din România ar fi mai performantă dacă ar regăsi mai mulți oameni de caracter și profesioniști ca Dragoș Roibu. Respect decizia colegului meu, este o decizie demnă”, a menționat Sebastian Burduja.

De asemenea, ministrul a precizat că „există sesizări oficiale privind modul de desfășurare a procedurii de selecție și recrutare a directoratului Hidroelectrica, pentru care Consiliul de Supraveghere al companiei poartă întreaga răspundere. Rigurozitatea și legalitatea acestui proces trebuie să fie în afara oricărei îndoieli, fiind vorba despre o companie listată, strategică, care trebuie să mențină o reputație ireproșabilă.”

Potrivit HotNews, ministrul Energiei ar fi cerut reluarea procedurii de selecție a candidaților pentru poziția de membri în Directoratul Hidroelectrica. Sursa citată arată că motivul ar fi că pe lista scurtă nu s-ar afla și șeful său de cabinet și partener de afaceri al familiei Burduja, Dragoș Stefan Roibu, care viza funcția de director de investiții.