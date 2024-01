Scenariu nou lansat de Dîncu legat de candidatura lui Geoană. Rareș Bogdan: Exclus. E un scenariu tip bombiță

Rareş Bogdan a exclus o posibilă susținere a lui Mircea Geoană de către liberali la prezidențiale, scenariu avansat de Vasile Dîncu (PSD). Prim-vicepreşedintele PNL a subliniat că partidul său va avea propriul candidat pentru cea mai importantă funcție în stat.

„Exclus. E un e un scenariu tip bombiţă, aruncat doar pentru... tip petardă, strict pentru frumuseţea discuţiilor. Exclus domnul Geoană a fost candidatul PSD. Noi ne-am bătut cu domnul Geoană prin jumătate din partid şi e exclus ca domnul Geoană să fie candidatul PNL la preşedinţia României. Al PSD nu ştiu”, a declarat Rareş Bogdan, duminică seară, la Prima News, întrebat dacă Mircea Geoană va fi candidatul PNL la alegerile prezidenţiale

Rareş Bogdan a subliniat că PNL va avea propriul candidat la alegerile prezidenţiale. „Nu mă interesează pe mine ce face domnul Geoană. Felicitări pentru ce face la NATO. Foarte bine. Eu vă spun un singur lucru: PNL nu va avea candidat din afara partidului, va avea candidat din interiorul partidului, pe preşedintele partidului”, a conchis Rareş Bogdan.

Vasile Dîncu: Geoană, un candidat cu șanse pentru președinție

Declarația prim-vicepreședintelui PNL vine după ce liderului PSD, Vasile Dîncu, a declarat, sâmbătă, că Mircea Geoană este în prezent un candidat cu șanse pentru președinție, pentru că „s-a proiectat într-un spaţiu politic neutru oarecum, mergând pe o idee non-ideologică, pe un program de reconstrucţie a României”.

Fostul ministru nu exlude nici o susținere a PNL pentru Mircea Geoană, dar nici posibilitatea ca un candidat independent să ajungă în finala prezidenţială din 2024, preconizând că în turul doi ar putea ajunge candidatul PSD și un independent. „Nu este deloc straniu (n.r. - scenariul susținerii de către PNL a lui Geoană). Este şi aceasta o posibilitate, cel puţin teoretică, mai ales că PNL nu are în acest moment un candidat foarte performant dintre cei pe care astăzi îi cunoaştem”, a afirmat președintele Consiliului Național al PSD.

Ce a spus Geoană, despre o eventuală candidatură la prezidențiale

Mircea Geoană, secretar general-adjunct al NATO, a susținut, vineri, că i-a făcut bine îndepărtarea de zona politică, iar o decizie privind o eventuală candidatură la prezidențiale va fi luată după terminarea mandatului din cadrul Alianței.

„Marele avantaj după aceşti ani de NATO şi după zece ani de pauză din politica românească, o spun acuma, mi-a făcut tare bine. Detox-ul de politică, Doamne, cât de bine face! În clipa de faţă, am ajuns într-un moment al vieţii mele, experienţă, puterea de a-ţi reveni din şocuri, am avut multe, încât pur şi simplu am luxul să aleg ceea ce îmi doresc să fac în viaţă. Şi sunt, în continuare, extrem de interesat de viitorul României, am scris şi o carte despre viitorul României, dar o decizie finală o voi lua atunci când voi avea toate elementele şi când îmi voi fi îndeplinit şi poziţia de la NATO, aşa este normal, aşa este etic, aşa este profesionist”, a mai afirmat Geoană.

Adjunctul secretarului general al NATO Mircea Geoană se situează pe primul loc în intenţiile de vot la alegerile prezidenţiale, cu 26,2%, urmat de Marcel Ciolacu, Diana Şoşoacă, George Simion şi Nicolae Ciucă, arată datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.

Cu privire declarația lui Rareş Bogdan în care a exclus candidatura lui Geoană din partea PNL, afirmând că „Al PSD nu ştiu”, reamintim că premierul Marcel Ciolacu a avut, la sfârșitul anului 2023, câteva reacții ironice la adresa unei posibile candidaturi la prezidențiale a lui Mircea Geoană, afirmând, că ”Nu crede în ciorbe reîncălzite” sau că „are experienţă de preşedinte, a mai fost câteva ore”, cu referire la alegerile din 2009. De altfel, secretarul general adjunct al NATO, a venit cu răspuns, și spunea despre prima reacție ironică a lui Ciolacu că „dacă nu livrează la prezidențiale, cariera lui politică e în mare mare cumpănă”.