Rezultate finale Alegeri Locale 2024. BEC Biroul Electoral Central a anunțat rezultate finale: PSD are 24 preşedinţi de consilii judeţene, PNL are 11

PSD are 24 preşedinţi de consilii judeţene, PNL are 11, UDMR are 4, iar Alianţa electorală PSD-PNL are 2, arată rezultatele finale ale alegerilor locale din 9 iunie, prezentate, miercuri, de Biroul Electoral Central, anunță News.ro

”Biroul Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024 (BEC) a adoptat, în şedinţa din data de 10 iulie 2024, Hotărârea privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatelor finale ale alegerilor pentru primari, consiliile locale, consiliile judeţene, preşedinţii consiliilor judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al Municipiului Bucureşti din datele de 9 iunie 2024, 23 iunie 2024 şi 7 iulie 2024”, anunţă BEC, miercuri, 10 iulie 2024, într-un comunicat de presă.

Pentru alegerea PREŞEDINŢILOR CONSILIILOR JUDEŢENE din 9 iunie 2024, în urma centralizării, la nivel naţional, a tuturor celor 41 de circumscripţii electorale, situaţia se prezintă astfel:

1. Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne, este de 8.309.299

2. Gradul de participare la vot este de 50.55 %

3. Numărul total al voturilor valabil exprimate este de 7.939.028, reprezentând 95.54% din numărul celor care s-au prezentat la urne, dintre care:

1. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 2.823.291 / 35.56%

2. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL - 2.314.354 / 29.15%

3. ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR - 768.207 / 9.68%

4. ALIANŢA DREAPTA UNITĂ USR - PMP – FORŢA DREPTEI - 698.704 / 8.80%

5. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA - 479.503 / 6.04%

6. ALIANŢA ELECTORALĂ PSD PNL - 258.490 / 3.26%

7. PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA - 232.577 / 2.93%

Rezultatele finale ale alegerilor locale 2024

Primari

Pentru alegerea primarilor, în urma centralizării la nivel naţional a 100% dintre cele 3.186 de circumscripţii electorale, situaţia se prezintă astfel:

-numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale care s-au prezentat la urne este de 9.057.016;

-gradul de participare la vot este de 49,62%.

-numărul total al voturilor valabile exprimate este de 8.766.798, reprezentând 96,80% din numărul celor care s-au prezentat la urne, dintre care: PSD a obţinut 34,74%, PNL - 29,07%, Alianţa Dreapta Unită (USR, PMP, Forţa Dreptei) - 6,28%, AUR - 6,27%, Alianţa electorală PSD-PNL - 5,83%, UDMR - 4,32%, candidaţi independenţi - 3,71%.

Mandatele de primar sunt atribuite astfel: PSD - 1.677 mandate, PNL - 1.132 mandate, UDMR - 200, candidaţi independenţi - 43, AUR - 30, Alianţa electorală PSD PNL - 29, Alianţa Dreapta Unită - 28.

Consilii locale

În ceea ce priveşte alegerea consiliilor locale, BEC precizează:

-numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne, este de 9.056.712;

-gradul de participare la vot este de 49,62%;

-numărul total al voturilor valabile exprimate este de 8.703.230, reprezentând 96,10% din numărul celor care s-au prezentat la urne, dintre care: PSD a obţinut 32,52%, PNL - 26,13%, AUR - 9,53%, Alianţa Dreaptă Unită - 6,70%, UDMR - 5,42%, Alianţă electorală PSD PNL - 4,94%, USR - 1,82%.

Potrivit Digi24, după atribuirea mandatelor de consilier local, rezultatul este: PSD - 16.509 mandate, PNL - 12.802, AUR - 3.527, UDMR - 2.525, Alianţa Dreapta Unită - 961, USR - 830, Alianţa electorală PSD PNL - 308.

PSD a obţinut 24 de mandate de preşedinte de consiliu judeţean, PNL - 11, UDMR - 4, iar ultimele două mandate revin alianţei electorale PSD - PNL, conform rezultatelor finale ale alegerilor locale din iunie 2024 prezentate, miercuri, de Biroul Electoral Central.

În Capitală, candidatul declarat ales, căruia i se va atribui mandatul de primar general: Nicușor Dan - 47.94%.

În ceea ce priveşte numărul total al mandatelor de consilier general al municipiului București situaţia este următoarea:

- Alianța Dreapta Unită -17

- PSD - 16

- PNL - 7

- PUSL - 6

- AUR - 5

- REPER - 4