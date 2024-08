Revoluție în USR. Lasconi vrea ca numele pentru Parlament să fie votate de toți membrii. „Schimbăm și statutul, dacă e nevoie”

Președinta USR și candidata formațiunii la Alegerile Prezidențiale, Elena Lasconi, a lansat o consultare în partid, fiecare membru al USR fiind invitat să se pronunțe cu privire la modificarea regulamentului de organizare a alegerilor interne. „Dacă e nevoie, facem congres”, spune Lasconi. Miza o constituie viitoarea garnitură de parlamentari USR.

Elena Lasconi, care a preluat conducerea Uniunii Salvați România după rezultatul dezastruos întregistrat de partid la Alegerilor Locale 2024, rezultat în urma căruia Cătălin Drulă a demisionat, nu se bucură de susținerea tuturor șefilor de filiale din țară, așa că a lansat de curând o consultare în partid. Astfel, le-a trimis tuturor membrilor câte un e-mail prin care le cere să se pronunțe prin DA sau NU cu privire la stabilirea listelor de candidați din fiecare județ și municipiul București prin vot universal al tuturor membrilor. Pe un grup privat al partidului, Lasconi îi anunță pe membri că a convocat Comitetul Politic în cadrul căruia va cere modificarea regulamentului de organizare alegeri interne „în acord cu voința voastră” și modificarea regulamentului de admitere membri.

„Mă bazez pe fiecare dintre voi și cred cu toată ființa mea că anul acesta este șansa noastră la alegerile prezidențiale și vom avea un scor neașteptat de mare la parlamentare. Va fi greu, dar suntem pe drumul cel bun. Am ajuns deja la 14 la sută în sondaje de la 8,7 la sută. V-ați pus încrederea în mine și eu nu dezamăgesc. Dacă vrem curățenie și democrație în țară, e important să le facem și în partid”, li s-a adresat Lasconi membrilor USR, conform informațiilor Adevărul, mesaj publicat și de independentnews.ro.

Contactată de „Adevărul”, Elena Lasconi a confirmat că a inițiat acest demers, precizând că această consultare se încheie joi la prânz. Tot pentru joi după-amiază a convocat Comitetul Politic, „și este foarte posibil să convoc rapid și un congres”, a precizat Lasconi.

„Schimbăm și statutul dacă e nevoie, facem congres”

Președinta USR încearcă să atragă susținerea membrilor simpli de partid pentru a contracara rezistența pe care o întâmpină din partea șefilor anumitor filiale și a mai multor parlamentari, iar desemnarea candidaților pentru viitorul Parlament prin votul tuturor membrilor, și nu prin delegații la conferința județeană, așa cum se întâmplă în prezent, i-ar putea da șanse mai mari ca în Parlament să ajungă persoane cu care poate colabora. Dacă membrii de rând susțin inițiativa sa, rezistența vine din partea unora dintre actualii parlamentari și ai unor șefi de filială, precum președintele filialei București, Vlad Voiculescu.

„Eu nu știu de ce sunt speriați unii dintre colegii mei de o consultare pe care o face președintele și nu știu de ce sunt speriați de democrație. Schimbăm și statutul, dacă e nevoie, facem Congres. Eu vreau să știu care e părerea oamenilor. Și partidul este format din toți membrii, nu numai din câțiva”, spune Lasconi. Ea confirmă că din partea membrilor simpli a avut reacții foarte bune, însă „din partea unor parlamentari în funcție și ai unor membri ai Biroului Național, doar critici. Dar eu, încă o dată vă spun, noi dacă avem pretenția să facem curățenie în țară și să funcționeze democrația, atunci trebuie să se întâmple și în partid. Și asta voi face. Eu nu am fost votată și nu am intrat să candidez pentru funcția de președinte al USR și să intru în campania de Prezidențiale ca să fiu o poză. Pe mine mă caracterizează faptele, nu mă controlează nimeni, și iau deciziile pe care le consider corecte și atât timp cât i-am rugat pe colegii mei să-și spună părerea, adică părerea tuturor membrilor, cred că aia trebuie să conteze”, a mai spus Lasconi.

Argumentul forte al lui Lasconi pentru schimbarea regulamentului este acela că, de vreme ce președintele USR este ales prin votul tuturor membrilor, și candidații pentru Parlament ar trebui să fie supuși aceleiași reguli.