Reformă electorală de fațadă, pusă la cale de Coaliție

Coaliția pregătește modificările legate de alegerile din 2024, însă doar la aspecte referitoare la cotele de femei pe liste și pentru a frâna din „turismul electoral“, nu pe un aspect sensibil, cum e revenirea la alegerea primarilor în două tururi.

La nivelul Parlamentului urmează să fie adoptate până la finalul acestei sesiuni, adică pe 30 iunie, mai multe proiecte care se referă la legislația electorală, astfel încât să fie respectată perioada de schimbare legislativă cu minimum un an până la un scrutin, în condițiile în care în septembrie 2024 ar urma să fie alegerile locale, susțin surse din Coaliție.

Principalul proiect pe modificarea legislativă ar fi un proiect al PSD, asumat de Gabriela Firea și Marcel Ciolacu, prin care minimum 30% dintre candidați să fie femei/bărbați la locale, dar și în consiliile de administrație de la companiile de stat. Surse din PSD au precizat că legea va fi amendată ca să prindă și celelalte rânduri de alegeri parlamentare și europarlamentare, în condițiile în care PSD oricum nu are probleme prea mari cu reprezentarea, fiind partidul cu cea mai mare deschidere privind promovarea femeilor în funcții politice. Important de precizat e că pe aceste liste nu e menționată și o obligație să fie pe locuri fruntașe, pentru a fi clar eligibile.

Acesta e considerat în Coaliție un „proiect cuminte“, față de un altul de care s-a ocupat Alina Gorghiu, tot pentru creșterea numărului de femei pe liste, dar cu punerea lor pe locuri eligibile, care nu era bine văzut nici de conservatorii din PNL, nici din PSD. Așa că acest proiect rămâne blocat la comisiile de specialitate din Cameră, deși a fost adoptat de Senat. „Listele de candidaţi pentru Camera Deputaţilor, cu excepţia celor care conţin mai puţin de trei candidaţi, trebuie întocmite astfel încât să respecte cota minimă de reprezentare de 33% atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, din totalul candidaturilor propuse. Înscrierea candidaţilor în listele pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaţilor, se realizează prin alternarea de persoane de un gen cu alte două persoane de gen opus până la epuizarea locurilor de pe listă“, arată principalele amendamente ale proiectului de lege semnat de 60 de parlamentari ai PNL, PSD, UDMR şi USR.

Oprirea turismului electoral

Printr-un alt proiect de lege, Coaliția vrea să împiedice mutarea domiciliilor cu puțin timp înainte de alegerile locale. „Comisia de administrație publică a Camerei Deputaților a dat vot favorabil pe raportul unui proiect de lege al PNL, care își propune stoparea turismului electoral, un fenomen care ani în șir a generat mari prejudicii democrației românești. Practic, principala modificare se referă la faptul că orice cetățean care își stabilește domiciliul cu șase luni înainte într-o localitate, dar nu mai târziu de 45 de zile, poate solicita primarului înscrierea în registrul electoral pentru a vota doar la alegerile locale“, a anunțat liberalul Florin Roman, membru al Comisiei de administrație din Cameră. Proiectul ar urma să intre la vot săptămânile următoare.

Vicepreședintele Comisiei de administrație din Camera Deputaților, Gabriel Avramescu, a precizat că astfel sunt evitate cazurile ca în ultimele zile înainte de votare să ai „300 de vize de flotant“. „E un fenomen în localitățile mici: cine face mai multe vize de flotant înainte de alegeri. Unii așa au câștigat. Punem puțină ordine“, a explicat Avramescu, explicând că inclusiv în județul pe care îl reprezintă, Buzăul, au fost asemenea cazuri.

Primari în două tururi, un subiect închis

Tema alegerii primarilor, adică revenirea la două tururi, e un subiect închis în Coaliție. Ultima mare dispută PNL-PSD a fost în urmă cu un an, când liberalii s-au abținut la un vot de respingere a unui proiect care prevedea revenirea la două tururi. Înțelegerea în Coaliție este să nu mai fie aduse pe ordinea de zi de la Cameră (for decizional) inițiative care prevăd acest lucru, pentru a nu fi disensiuni. PSD susține menținerea sistemului cu un tur, iar pentru UDMR este o linie roșie în orice colaborare politică.

„Înainte de alegerile locale, Guvernul de atunci a încercat să readucă alegerea primarilor în două tururi. Am reuşit să împiedicăm acest lucru într-un singur mod: am iniţiat o moţiune de cenzură şi am răsturnat primul Guvern condus de prim-ministrul Ludovic Orban. Dacă ar fi nevoie, am putea repeta asta şi azi. Susţin şi astăzi ceea ce am spus atunci: alegerea primarilor într-un singur tur nu este mai puţin democratică decât alegerea în două tururi“, a afirmat Kelemen Hunor, în discursul de la Congresul unde a fost reales în funcția de președinte.