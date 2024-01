PSD cere explicații în cazul unor taloane de pensii capsate cu fluturași de campanie ai PNL. Ce spune șeful organizației liberale

Social-democrații au cerut explicații în cazul unor taloane de pensii care ar fi fost primite de oameni alături de fluturașii de campanie ai PNL. Potrivit imaginilor, fluturașii sunt lipiți prin capsare de taloanele de pensii. În replică, șeful PNL Timiș afirmă că nu a fost contractat un astfel de serviciu, lansând noi acuzații.

PSD a anunțat că a transmis o solicitare reprezentanților Poștei Române și ai Casei Naționale de Pensii Publice cu privire la „serviciul special de capsare” a materialelor de propagandă politică de taloanele de pensii distribuite pensionarilor.

<<Celor două entități publice li s-a cerut să precizeze dacă un astfel de serviciu este legal, având în vedere că e vorba de documente emise de autoritățile statului român, asociate în mod direct cu propaganda unui partid politic. De asemenea, s-a solicitat conducerii Companiei Naționale „Poșta Română” să precizeze care este tariful perceput pentru acest „serviciu suplimentar de capsare” prestat de angajații companiei (pe lângă serviciul de distribuire) și dacă partidul beneficiar a achitat distinct suma corespunzătoare>>, arată comunicatul PSD.

Totodată, social-democrații le-au cerut șefilor Poștei Române și Casei Naționale de Pensii Publice „să se abțină să-și depășească atribuțiile legale pe care le au în exercitarea funcției”, punctând că „acordarea unor foloase necuvenite unui partid politic este sancționată de lege”.

Ce spune șeful PNL Timiș

Șeful Consiliului Județean Timiș și șeful liberalilor din Timiș, Alin Nica, a explicat pentru „Adevărul” că Poșta Română a fost contractată de organizația sa pentru distribuirea materialelor către locuiorii din Lugoj. Totodată, liberalul a acuzat că nu există prevederi contractuale cu privire la alăturarea materialelor partidului de fluturașii de pensie și că directorul Poștei Române Timiș este un membru vechi al PSD.

„Am văzut comunicatul PSD. Nu am ce să comentez decât faptul că ei încearcă să exploateze o acțiune neconformă cu ceea ce noi am contractat cu Poșta Română. Noi nu am contractat Poșta Română să lipească calendarele noastre politice cu fluturașii de pensie. Nu există o astfel de prevedere în contractul pe care l-am încheiat. Așadar o eroare, o greșeală sau poate este făcută cu intenție, pentru că șeful Poștei Române de pe județul Timiș este membru PSD vechi. Nu poate să ne fie imputată nouă. Ceea noi am dorit a fost să ajungă acel material politic la cetățenii Municipiului Lugoj, fără niciun fel de imixtiune cu alte acțiuni pe care le are Poșta Română”, a afirmat Alin Nica.