Pricopie: Am sentimentul că între Piedone și AUR există o frăție mai veche. Ce spune despre candidații favoriți la PMB

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, este de părere că medicul Cătălin Cîrstoiu are șanse să câștige alegerile pentru Primăria Municipiului București dacă va beneficia de susținerea coaliției PSD-PNL și a celor doi președinți de partide, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.

Pricopie a catalogat drept greșită abordarea față de electorat a candidatului Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), Cristian Popescu Piedone, despre care crede că ar putea avea „o frăție mai veche” cu AUR, condus de George Simion.

„Legat de discuțiile publice – „pe surse” – privind retragerea candidatului Cîrstoiu din competiția electorală, cred ca a început ca o strategie susținută din mai multe zone, în principal USR si PUSL, cu scopul de a scoate din cursă un candidat important. Nu exclud ca, în faza a doua, și alte grupuri de interese, inclusiv din PSD si PNL, să se fi alăturat acestui demers. (...) Eu cred că DACĂ reușește să beneficieze de susținerea celor doi președinți de partid – Marcel Ciolacu, PSD, și Nicolae Ciuca, PNL, – până la depunerea oficială a candidaturii, iar apoi să fie sprijinit de cele doua partide în campanie, are șanse să câștige alegerile pentru Primăria Municipiului București”, a declarat rectorul SNSPA, Remus Pricopie, pentru aktual24.ro.

Rectorul SNSPA a susținut că metoda „dezvăluirilor publice” cu privire la averi nejustificate și incompatibilități, „descoperite EXACT în momentul depunerii unei candidaturi, a mai fost folosită și cu alte ocazii”. „Dacă aceste „acuzatii” ar fi sustinute de o instituție a statului, m-aș uita cu mai multă atenție. Pentru moment, văd numai agitația legata de un medic care, repet, are șanșe să câștige alegerile, dacă este lăsat sa fie evaluat de cetățeni, la urne, nu „judecat” în studiourile TV”, a adăugat Pricopie.

Rectorul SNSPA: Am sentimentul că între Piedone și AUR există o frăție mai veche

Remus Pricopie crede că atitudinea prietenoasă a liderului AUR George Simion față de Cristian Popescu Piedone ar putea avea la bază o legătură mai veche a candidatului la PMB cu această formațiune.

„Am sentimentul că între Piedone și AUR există o frăție mai veche. Nu am elemente concrete, văd numai modele de comunicare comune și faptul că pare că se protejează reciproc. Ar fi o strategie greșita din partea PUSL să se afișeze cu Simion și AUR, o formațiune pseudo-politică, asociată cu Rusia si cu tehnicile KGB de manipulare. PUSL nu are nevoie de aceasta asociere”, a spus rectorul, întrebat dacă ar fi posibilă retragerea candidatului actual al AUR și sprijinirea de către acest partid a lui Piedone.

Pricopie: Piedone trăiește într-un fel de Sicilie a anilor 1970

Rectorul SNSPA a spus, într-o scurtă descriere a celor trei candidați favoriți în sondaje pentru Primăria Capitalei, că Piedone „nu trăiește in secolul XXI, ci undeva într-un fel de Sicilie a anilor 1970”, considerând „greșit” stilul său de lucru.

„Nicusor Dan are avantajul faptului ca este primarul în funcție: cunoaște agenda orașului, problemele sale, ne spune ca are deja un plan, este asociat cu această poziție. Există însă și dezavantajul destul de mare al criticilor săi: 70% dintre cei care ar veni la vot nu-l susțin. (...) Cristian Popescu Piedone are și el un mare avantaj: comunică public, cu presa, cu o foarte mare ușurință. Un lucru important pentru un politician, atribut pe care nu-l regăsim la Nicuțor Dan, dar care există, într-o oarecare masură, la medicul Cîrstoiu.

Piedone are însă eticheta de om cu multe probleme etice si intelectuale. Chiar el a afirmat că „nu este nevoie de prea multa intelectualitate la primărie” și nici să nu-l bănuim de dileme etice. Acest profil NU are cum sa fie unul acceptabil pentru bucureșteni. În opinia mea, Piedone nu trăiește în secolul XXI, ci undeva într-un fel de Sicilie a anilor 1970. Acesta este stilul său de lucru, modul de a se raporta la bucureșteni, adică unul greșit.

Medicul Cirstoiu avea o problema de notorietate, dar s-a rezolvat. L-au ajutat contracandidații, prin „dezvaluirile” lor, sa fie „pe afis”, pe ecranele televizoarelor.(...) Medicul Cîrstoiu nu știe Bucureștiul așa cum îl stie Nicușor Dan și nici nu știe sa împingă roaba ca Piedone – este adevarat. Dar un om educat, inteligent, știe sa conducă instituții, să lucreze cu oamenii, să formeze echipe”, a susținut Pricopie, pentru aktual24.ro, adăugând că în opinia sa: „dacă saptamâna viitoare se vor înscrie oficial în cursă Nicușor Dan, Cristian Popescu Piedone și medicul Catalin Cîrstoiu, atunci este foarte posibil ca viitorul primar general al Bucureștiului să fie Cîstoiu”.