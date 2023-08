Ponta, despre o posibilă revenire în PSD: Purtăm cu toată deschiderea o discuție

Fostul premier Victor Ponta, proaspăt numit consilier onorific al premierului Ciolacu, a afirmat, întrebat dacă ar fi dispus să revină în PSD, că el și colagii săi sunt deschiși în cazul unei discuții. Președintele Pro România a mai amintit că a fost exclud din PSD pre vremea conducerii lui Dragnea, în momentul în care i s-a opus în scandalul cu Sorin Grindeanu.

„Eu nu am plecat din PSD. Am fost exclus pentru ceva ce cred am făcut bine, dacă mă întrebaţi şi azi, şi anume ne-am opus lui Liviu Dragnea în faimosul scandal cu Sorin Grindeanu. Între timp PSD, nu oficial, dar într-un fel şi-a mai recunoscut din greşeală. În primul rând, luându-l pe Sorin Grindeanu înapoi. Suntem social-democraţi. Mai departe însă chestiunile de partid, e mai greu pentru PSD să spună «măi, chiar am greşit atunci când v-am dat afară. Asta e. Aşa era vremea lui Dragnea». Dacă o vor face şi eu şi colegii mei din Pro România suntem foarte bucuroşi”, a declarat Victor Ponta într-o intervenţie telefonică la Digi 24.

Întrebat cu privire la o posibilă revenire în PSD, dacă partidul şi-ar recunoaşte greşeala, Victor Ponta a răspuns: „nu depinde doar de mine şi de Ciolacu. (...) Dacă va exista o discuţie, o purtăm cu toată deschidere”.

Ponta, noul consilier al lui Ciolacu

Proaspăt numit consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu, fostul șef de Excutiv, Victor Ponta, a explicat într-o intervenție telefonică la Digi24 că o creștere a TVA, aflată în planul conducerii actualului Guvern, este o greșeală. Totodată, Ponta a avut și câteva propuneri de măsuri pentru problema Executivului privind scăderea cheltuielilor și creșterea veniturilor la Bugetul de stat.

„Trebuie să iei nişte măsuri în care, în special în zona publică, să scapi de mult prea multe cheltuieli nejustificate, pile, relaţii, instituţii care se suprapun, birocraţie. Şi în zona privată, să-i sprijini pe cei care îşi plătesc taxe, impozite şi să nu-i omori cu taxe”, a declarat

Victor Ponta a fost numit consilier onorific al prim-ministrului Marcel Ciolacu. Când Ponta era premier, Ciolacu a fost consilierul său.

Ponta îl va consilia pe premier în domeniul relaţiilor economice internaţionale. Decizia a fost publicată vineri în Monitorul Oficial.