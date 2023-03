Politologul Cristian Pîrvulescu, despre proiectul Dianei Șoșoacă: „Probabil va propune și anexarea Cadrilaterului. Vrea să facă circ“

Senatoarea Diana Șoșoacă a stârnit iar controverse după ce a inițiat un proiect de lege privind unirea Republicii Moldova cu România.

Senatoarea Diana Șoșoacă susține că România ar trebui să negocieze acest lucru la pachet cu anexarea teritoriilor din Ucraina, ce au aparținut României.

”Adevărul” a stat de vorbă cu politologul Cristian Pîrvulescu legat de această nouă inițiativă a Dianei Șoșoacă.

”Diana Șoșoacă vrea să facă circ. Nu că ar crede cumva că acest lucru s-ar putea întâmpla. Pentru că în mod evident este o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Este o acțiune ce nu face decât să pericliteze imaginea României, inclusiv în relația cu Republica Moldova, continuând pe linia asta acțiunile lui George Simion de mai demult. În Moldova există o populație împărțită în trei părți: favorabilă Uniunii Europene, total defavorabili, pro-ruși- o treime și o altă treime la mijloc, aceștia fiind nehotărâți. Ceea ce face Diana Șoșoacă este și o acțiune menită a crea agitație în România. Unii vor considera această acțiune ca fiind aberantă și o vor trata în consecință. Aceste acțiuni sunt evident coordonate de undeva pentru că ele vizează compromiterea tuturor guvernelor care se împotrivesc lui Vladimir Putin. Diana Șoșoacă încearcă să provoace conflict și dezbatere. În România nu vorbim de pro-rusism, ci de anti-ucrainianism. Și e nevoie de un răspuns al politicienilor la aceste acțiuni. Pentru că până acum politicienii români s-au complăcut să permită aceste lucruri”, a declarat pentru ”Adevărul” politologul Cristian Pîrvulescu.

Ucraina a anunțat de câteva zile că va impune sancțiuni împotriva senatoarei Diana Şoşoacă, aceasta fiind considerată drept „persoană care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale”.

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că proiectul de lege al Dianei Șoșoacă nu este în niciun caz fezabil. ”Poate să fie doar un singur rând pus pe hârtie. Importantă este dezbaterea pe care o produce și să discutăm încă o dată despre ea. Probabil că săptămâna viitoare va propune și anexarea Cadrilaterului”, consideră Cristian Pîrvulescu.

Sociologul Alfred Bulai: ”Este o chestie de imagine ce face doamna Șoșoacă”

Și sociologul Alfred Bulai a comentat pentru ”Adevărul” proiectul de lege atât de controversat al Dianei Șoșoacă, prin care aceasta cere unirea Republicii Moldova cu țara noastră.

”Este o chestie de imagine ce face doamna Șoșoacă. Cum să dai o lege ca să te unești cu altcineva din moment ce nu vrea și partea cealaltă? Acest proiect de lege nu are cum să fie fezabil. Mai mult ca sigur nu are cum să aibă voturile necesare. Este o discuție despre un proiect ce nu are cum să treacă. Dacă era mai deșteaptă, făcea un memorandum care să fie propus. Și atunci un memorandum era mai complicat să fie refuzat de către parlamentari. Este un pseudoproiect de lege. Din păcate, politicienii români fac multă imagine și puține lucruri reale, e un fenoment generalizat. Doamna Șoșoacă e mai artistă decât alții în a își face imagine. Însă e aceeași lipsă reală de potență politică, adică de a face ceva cu adevărat, nu doar de a vorbi”, a precizat sociologul Alfred Bulai pentru ”Adevărul”.