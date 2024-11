Crin Antonescu explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, ce coaliție am putea avea la putere după așegeri, cine va intra în durul doi la prezidențiale și cine a fost surprinzătoarea revalație în cadrul dezbaterii prezidențiabililor.

Confruntarea candidaților la fotoliul din Cotroceni, în dezbaterea organizată de Digi24, nu l-a impresionat prea mult pe fostul lider liberal Crin Antonescu. Fostul președinte interimar al României din 2012 are, totuși, o remarcă, dar în sensul negativ.

„În primul rând salut faptul că s-a organizat această dezbatere, până una alta singura care a pus față în față o parte importantă dintre candidații. Candidații, în general, și nivelul dezbaterii nu au fost de natură să ne încânte, dar, repet, pentru mine prevalează ideea că totuși acest exercițiu elementar, democratic și mediatic s-a făcut. Cel mai pregnant lucru din această dezbatere pentru mine nu a fost prezența cuiva, ci cele două mari absențe”, spune Antonescu, cu referire la premierul Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.

De ce au sfidat Ciolacu și Ciucă dezbaterea prezidențiabililor

Deși cei doi au invocat programul încărcat, din respect pentru români ar fi trebuit să fie prezenți la dezbatere, consideră Crin Antonescu. În realitate, spune el, cei doi au invocat doar ca pe o scuză întâlnirile cu noul secretar general al NATO, Mark Rutte, respectiv cu cancelarul Austriei, Karl Nehammer. În cazul lui Nicolae Ciucă, această decizie ar putea să cântărească, pentru că ar fi avut nevoie să puncteze pentru a recupera decalajul față de rivalul din PSD.

„Cei care știm câte ceva despre o campanie electorală, știm că și unul și altul puteau fi prezenți la dezbatere, în ciuda întâlnirilor pe care le-au avut unul cu Rutte, celălalt cu cancelarul Nehammer. Pentru că, așa cum se poate vedea din comunicările media, aceste întâlniri sau fost în cursul dimineții, până la prânz. Deci, distanța pentru un avion între Bruxelles și București, respectiv Viena și București, nu depășește în în primul caz două ore și jumătate, iar în cazul Vienei, o oră și jumătate. Până la urmă, într-o campanie electorală, aproape totul este strategie și tactică de campanie. Motivul pentru care n-au fost prezenți este că, atât într-un caz cât și în altul, poate din rațiuni diferite, cei care le conduc campania au considerat că este preferabil să nu fie prezenți. Dar, după părerea mea, prețul, mai ales în cazul domnului Ciucă, mai sensibil la fiecare vot în acest tur 1, spre deosebire de Ciolacu, va avea un cost. Ciolacu nu poate rata turul 2, ar fi un accident, dar nu-l văd”, crede el.

Simion, o surpriză pozitivă

Crin Antonescu s-a referit la principalii candidați și a făcut o scurtă analiză, după ceea ce s-a putut vedea la dezbatere. Deși spune că nu l-ar vota pe liderul AUR și formațiunea acestuia, fostul președinte este de părere că prestația lui George Simion a fost mult peste așteptări și peste cea a celor mai mulți dintre rivalii săi.

„De exemplu, ca să vorbesc absolut detașat despre unul dintre candidați, pentru că nu este și nu va fi opțiunea mea niciodată, cred că George Simion s-a prezentat peste nivelul așteptărilor și pentru mulți a fost o surpriză. O surpriză în bine, pentru că toți se așteptau să vedem un extremist, însă am văzut un om care și-a enunțat rezonabil punct de vedere, cu care putem fi de acord sau nu, dar nu era nimic extremist acolo. Pentru că mulți așteptau să vină un scandalagiu, un mahalagiu, ca să spun așa. Ori omul s-a controlat foarte bine în cursul dezbaterii, n-a generat altercații, nu a depășit limitele acceptabile de limbaj și atitudine. Iată un exemplu, pentru el, pentru Simion, cred că dezbaterea a fost un succes”, susține Antonescu.

Nu același lucru se poate spune despre Elena Lasconi și Mircea Geoană. Dacă prima dintre ei a dat încă o dovadă că nu este calificată pentru astfel de dezbateri și și-a arătat lacunele, Geoană are o altă problemă, în opinia lui Crin Antonescu.

Elena Lasconi, cea mai slabă dintre cei slabi

„Din punctul meu de vedere, cu tot respectul, cu toată simpatia, nu cred că există vreun argument pentru care doamna Lasconi să fie votată pentru funcția de președinte. Pentru altele, da. Dar pentru funcția de președinte, nu. În ce îl privește pe domnul Geoană, există un consens, probabil în legătură cu competența sa, totuși într-o zonă extrem de importantă, decisivă, a jobului prezidențial, politică externă, politică de securitate. Dar există celelalte puncte slabe, lipsa unei structuri, diferențele de suport financiar în campanie, între domnia sa și marii competitori cu partide, și aici am în vedere pe toți cei care dispun de copioasa alocație de la stat”, afirmă Antonescu.

De altfel, Elena Lasconi, Mircea Geoană și Nicoale Ciucă nu au, spune Crin Antonescu, nici măcar o șansă. Ei se vor bate pentru „medalia de bronz”, adică pentru locul 3.

„Mi-e greu să spun în ce măsură șansele, fie ale doamnei Lasconi, fie ale domnului Geoană, se vor converti în realitate. Mă tem că această competiție între Ciucă, Lasconi și Geoană este o luptă pentru medalia de bronz. Care medalie în alegerile prezidențiale nu are valoare, spre deosebire de Jocurile Olimpice”, mai spune el.

Ciucă, cea mai mare eroare a PNL

În ce privește liberalul Nicolae Ciucă, Crin Antonescu crede că a fost cea mai proastă alegere pe care o putea face PNL. În plus, pe lângă faptul că Ciucă nu are carisma și flerul de care are nevoie un politician, el are și un staff de campanie mediocru.

„Domnul Ciucă, din păcate, a fost îndemnat de domnul Motreanu, cine conduce campania pe acolo, să zicem de colectivul său de campanie, să se ocupe mai mult de tot felul de atacuri împotriva contracandidaților în loc să prezinte un proiect și o imagine care să convingă românii. Eu nu cred că a fost ceva decisiv în toată dezbaterea, dar, până la urmă, fiecare își câștigă cu greu și cu trudă punctele într-o competiție care se anunță foarte echilibrată, adică una care poate fi decisă de câteva mii de voturi. Mă refer la lupta pentru locul 2, așa cum pare din unele sondaje și, mă rog, cum s-a așezat în opinia publică.”

Crin Antonescu vorbește și despre disperarea evidentă care începe să se facă simțită în tabăra liberală, în pofida unor declarații mai mult decât optimiste. Totuși, sondajele arată că Nicolae Ciucă va avea o misiune aproape imposibilă.

„Cred că tot discursul reprezentanților PNL despre faptul că domnul Ciucă n-are cum să nu intre în turul 2 pentru că e un partid mare, mă refer la pomelnicul lui Rares Bogdan repetat de toți comunicatorii PNL-ului, nu ține foarte mult în momentul în care cineva important din partid, poate cel mai important în acest moment, domnul Bolojan, vine și face un apel aproape disperat la retragerea altor candidați de pe aceeași zonă de bazin electoral, pentru că acest lucru nu ne arată deloc siguranță. Arată mai degrabă că domnul Ciucă nu stă deloc bine, dincolo de faptul că în sondaje lucrurile arată destul de prost pentru el. În legătură cu ceilalți, domnul Simion pare avantajat de faptul că pe zona sa de electorat competiția e ceva mai puțin acerbă. Adică, totuși eliminarea Dianei Șoșoacă, s-ar putea să se dovedească a fi fost un punct de inflexiune în istoria acestor alegeri”, crede Antonescu.

O „dreaptă unită” cu elemente progresiste și de extremă stânga

Fostul președinte nu este convins nici măcar de apelul lui Nicolae Ciucă pentru coagularea dreptei. E vorba de o „dreaptă”, spune Crin Antonescu, pestriță, din care ar face parte și USR, partid mai degrabă progresist, cu multe idei de stânga și chiar de extremă stânga.

„Eu cred că, în primul rând, termenul de dreapta este impropriu, apropo de coaliție de dreapta și așa mai departe. Eu, ca să-i reunesc pe Ciucă, Lasconi, Geoană și Cristian Diaconescu, sub aceeași umbrelă, nu pot defini asta, dreapta, sub nicio formă, aș putea o defini, să spunem, gruparea anti-PSD. Domnul Bolojan, by the way, folosește o formulă interesantă și anume blocul modernizării. Cred că e mai corect decât dreapta. Posibilitatea ca acest bloc al modernizării, cum zice Bolojan, să poată construi o majoritate parlamentară, mi se pare, sincer, să fiu redusă spre imposibilă aritmetică”, arată Antonescu.

În ce privește USR, partid care se prezintă și este prezentat ca fiind de dreapta, Crin Antonescu e cât se poate de tranșat și are argumente greu de atacat.

„Vedem că ei prezintă USR ca partid de dreapta, asta deși, categoric, cei de la USR nu sunt o formațiune politică de dreapta, și nu spun acest lucru ca să-i atac. Ei se autorecomandă și sunt și socotinți de multă lume partid de dreapta pentru simplul faptul că sunt anti-PSD. Asta este o confuzie veche în politica românească, veche și dăunătoare. Ori, ei nu sunt de dreapta, ei aparțin grupului politic din Parlamentul European Renew un grup cu valențe puternice, progresiste, mai aproape de stânga europeană decât de centrul dreapta și dreapta. Ceea ce nu înseamnă că nu sunt acolo oameni politici de calitate, ceea ce nu înseamnă că elemente din discursul și din programul lor nu sunt benefice pentru societatea românească, dar de dreapta, nu sunt în niciun caz. Ca să glumim puțin, doctrinar cel puțin sau ca atitudine, în urmele privințe, PSD-ul e mai de dreapta decât USR-ul, mai conservator”, explică Antonescu.

Dacă PNL și USR, alături de partide mici care se pretind și ele de dreapta, au șanse aproape de zero să formeze viitoarea coaliție, pentru fostul președinte lucrurile sunt destul de clare. Pornind de la exemplul din Parlamentul European și din Comisia Europeană, unde partidele istorice de dreapta și de stânga au făcut o coaliție ce funcționează de ani de zile, la același lucru ar trebui să ne așteptăm și în România. Asta înseamnă că, cel mai probabil, PSD și PNL vor forma o nouă coaliție, după alegeri, pentru că altfel am asista la o criză politică gravă, iar România nu își poate permite să stea fără guvern, mai ales în aceste momente complicate pe plan extern.

„Cred că e un loc comun. Dacă spun că în toate partidele, dar nu în toate, există oameni competenți, după cum în toate partidele există impostori sau oameni de foarte slabă factură din multe puncte de vedere. Nu aici se face diferența. Eu n-am nicio simpatie pentru PSD, nici ideologic, doctrinar, nici de toată istoria acestui partid și a mea, dar este foarte clar că povestea cu ciuma roșie este una exclusiv de campanie, exclusiv una electorală, pentru că ați văzut bine că după ce PNL-ul a câștigat niște voturi, niște milioane de voturi, într-o campanie sub stindardul luptei împotriva ciumei roșii, după nici doi ani, a făcut un guvern care ține și până acum”, spune el.

Ce coaliție am putea avea din 2025

O comparație între vechea Uniune Social-Liberală și actuala alianță PNL – PSD arată însă și unele diferențe. „Cazul Uniunii Social-Liberale este unul foarte diferit, pentru că Uniunea Social-Liberală s-a făcut înainte de alegeri, a fost pusă, acea alianță, cu rațiunile ei și cu programul ei, a fost pusă în fața alegătorilor, adică, pe vremea mea, PNL-ul a guvernat împreună cu PSD-ul, pentru că cetățenii României au votat o asemenea alianță și nu împotriva ceea ce am spus în campană electorală. Sigur că sunt situații și situații, iar păcatul cel mai mare, după părerea mea, nu este că s-au aliat cu PSD-ul, împotriva mandatului pe care îl aveau de la alegători, ci modul în care această alianță a funcționat și modul cum funcționează. Pentru că reamintesc tuturor ceva ce poate le scapă, și anume că această alianță e în vigoare. Ei guvernează în continuare, împreună, și la ora la care vorbim. După părerea mea, 80-85%, această coaliție va conduce România și după alegeri”, punctează Antonescu.

Restul, 15%, PSD s-ar putea alia cu USR sau cu AUR, la fel cum PNL ar putea merge pe mâna celor de la USR. Însă, deși spune că o coaliție PSD nu e imposibilă, Crin Antonescu o vede foarte puțin probabilă.

„Nu ar fi coaliții 100% imposibile. La urma urmelor, cum vorbeam mai devreme, dacă ne raportăm la eșicherul politic european, n-ar fi cu nimic mai nefirească o alianță PSD-USR decât o alianță PSD-PNL. Dar nu cred că se va întâmpla. Pentru că, dincolo de scandalurile de campanie, între o bună parte din PSD și bună parte din PNL există o relație, i-aș spune aproape de complicitate de guvernare, o experiență comună de guvernare, ca să fiu elegant, care probabil este ispititoare și pentru a fi continuată. Până la urmă, așa cum arată lucrurile, dacă la, mă rog, alegerile prezidențiale mai putem avea schimbări spectaculoase sau necunoscute, la alegerile parlamentare mi se pare clar că nu poate să existe guvern fără PSD. Așa că PSD-ul va trebui să aleagă aliatul, care foarte probabil va fi tot PNL”, consideră Antonescu.