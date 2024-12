Nicuşor Dan, întrebat dacă soţia l-a încurajat să candideze la Preşedinţie: „A zâmbit, aşa...”

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a povestit, sâmbătă, că reacţie a soţiei sale când a aflat că vrea să candideze la Preşedinţia a fost un zâmbet. A vorbit însă despre cât de important este pentru el sprijinul partenerei sale de viață.

Invitat în emisiunea Insider politic de la Prima TV, difuzată sâmbătă, Nicuşor Dan a fost întrebat dacă soţia l-a încurajat să candideze la Preşedinţie.

„A zâmbit, aşa...”, a povestit Nicușor Dan în emisiunea respectivă.

A mărturisit însă că unii bucureşteni i-au transmis direct că sunt dezamăgiţi de intenţia sa de a candida la Preşedinţie.

„Încercăm să ne comportăm normal”

Edilul care aspiră la fotoliul prezidențial a mai spus că că sprijinul soţiei sale, care se ocupă de copii şi de familie este extrem de important.

„Tot timpul trebuie să ne uităm la copii, cu un tată care ajunge târziu acasă, în weekend se mai duce la emisiuni, încercăm să ne comportăm normal”, a mai spus Nicuşor Dan.

În aceeași emisiune, Nicușor Dan a fost întrebat dacă prima doamna trebuie să aibă un rol central.

„Nu cred, am apreciat soţiile preşedinţilor (...) Nu am văzut-o pe Carmen Iohannis, în afară de prezenţele oficiale, nu am văzut-o să emită opinii în spaţoul public. Eu am apreciat toate soţiile de preşedinţi pe care i-am avut”, a venit răspunsul.