Nicușor Dan îi răspunde lui Ciolacu: Mă concentrez pe administrație, din iunie 2024 discutăm politică zi și noapte

Nicușor Dan susține că până la alegerile locale se va concentra pe administrația publică, urmând că începând cu luna iunie 2024 să discute „politică zi și noapte”. Afirmația vine după declarațiile șefului PSD, care a afirmat că liberalii trebuie să își asume „dezastrul din București”.

„Alegerile, dacă nu mă înşel, vor fi în septembrie 2024. Până în iunie 2024 - administraţie publică. Reparăm conducte, cumpărăm troleibuze, facem linii unice, atragem fonduri europene. Din iunie 2024, discutăm politică zi şi noapte", a declarat primarul general al Capitalei, potrivit Agerpres.

Nicușor Dan este de părere că are o relație „foarte bună” cu consilierii general ai USR, PNL și PMP, precizând că această coaliție la nivel de București funcționează.

„Am o relaţie foarte bună cu consilierii generali ai USR, PNL şi PMP. (...) Există o coaliţie care funcţionează la nivelul municipiul Bucureşti. Această coaliţie este formată din PNL, USR şi PMP şi funcţionează foarte bine. Ieri am avut o discuţie pe şedinţa de Consiliu General care va avea loc pe 31 ianuarie - şedinţa ordinară - şi am avut mai multe întâlniri şi vom avea pentru şedinţa de buget care va fi pe 3 februarie. Deci, această coaliţie funcţionează", a explicat edilul Capitalei.

În ceea ce privește lista cu obiectivele de îndeplinit din partea PNL, Nicușor Dan susține ca aceasta nu a ajuns încă în posesia sa, termenul fiind sfârșitul lunii ianuarie. De asemenea, acesta a precizat că la finalul mandatului va prezenta un bilanț al realizărilor sale, iar până în prezent a reușit: scoaterea primăriei din faliment, semnarea contractelor pentru achiziționarea autobuzelor electrice și pentru realizarea studiului de fezabilitate privind semaforizarea a 500 de intersecții din Capitală.

„Faptul că scoţi primăria din faliment înseamnă că vin companii să lucreze cu tine, ceea ce în ultimii ani ai mandatului trecut nu s-a realizat. Am adus 100 de tramvaie, pentru care erau banii din 2013. (...) Am semnat contracte pentru autobuze electrice. (...) Pentru semaforizare inteligentă, tocmai am atribuit studiul de fezabilitate pentru toate cele 500 de intersecţii ale Bucureştiului”, a adăugat acesta.

Ciolacu: Liberalii să își asume dezastrul din București

Marcel Ciolacu a declarat într-o intervenție la România TV că liberalii ar trebui să își asume „dezastrul” din București, Nicușor Dan fiind candidatul comun al PNL și USR.

„Domnul Nicuşor Dan a fost votat. Nicuşor Dan este candidatul Partidului Naţional Liberal şi al USR. Să şi-l asume. Nu contează că suntem în Coaliţie. Să îşi asume Partidul Naţional Liberal dezastrul din Bucureşti. Doamna Clotilde, chiar dacă este din partea USR, este candidat şi primar susţinut de către Partidul Naţional Liberal şi de către USR”, a spus Ciolacu la România TV.

Șeful PSD a mai susținut că reprezentanţii PNL ar trebui să îşi asume că au greşit atunci când i-au susţinut pe Nicuşor Dan şi pe Clotilde Armand.

„Nu e nicio ruşine să spui: am greşit când i-am susţinut. Sau poate îi susţin în continuare, e posibil şi acest lucru. (...) Tot ceea ce se întâmplă în Bucureşti şi tot ce vedem la televizor se datorează PNL şi USR, care îl susţin pe Nicuşor Dan. Ăsta este adevărul. Nu cred că se poate supăra cineva din PNL că spun aceste lucruri, pentru că ăsta este adevărul, nu am venit să vă mint”, a mai completat Ciolacu.