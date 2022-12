Nicușor Dan: Abia aștept discuția cu conducerea PNL. Să vorbim foarte serios ce facem cu orașul ăsta

Primarul Capitalei susține că „abia așteaptă” o discuție cu conducerea centrală a PNL, în care să discute cum se împarte bugetul între municipalitate și primăriile de sector, dar și despre situația din București.

Declarația lui Nicușor Dan vine după ce președintele PNL a menționat că Organizația București a PNL va trebuie să gândească, până la sfârșitul lunii ianuarie, un plan în zece puncte cu termene de implementare în prima jumătate a anului viitor pentru primarul Nicușor Dan. Potrivit lui Ciucă, în funcție de realizările edilului se va decide dacă PNL îl mai sprijină sau nu pe Nicușor Dan în Consiliul General.

„La Bucureşti există o coaliţie care funcţionează. Luni o să avem o şedinţă de consiliu general, o să vedeţi că proiectele care sunt depuse pe ordinea de zi o să treacă. Ele sunt propuse de primar, de viceprimarul de la PNL, de viceprimarul de la USR, această coaliţie funcţionează la Bucureşti. În ceea ce priveşte discuţia cu conducerea centrală a PNL, abia o aştept. Vreau să discutăm despre Bucureşti cu conducerea centrală a PNL. Vreau să discutăm despre buget, vreau să discutăm despre cum se împarte bugetul între Primăria Capitalei şi primăriile de sector, vreau vorbim despre toate aceste subiecte şi abia aştept această discuţie. (...) Vreau să discutăm foarte serios ce facem cu oraşul ăsta", a declarat Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.

Nicușor Dan a precizat ca majoritatea din Consiliul General „există, funcționează”. Edilul susține că „partidele de dreapta și cu mine avem o obligație față de bucureșteni să ne respectăm programul cu care am candidat împreună și mai ales să nu lăsăm Bucureștiul pe mâna PSD”.

„Bineînţeles că am un plan în privinţa acestui oraş. De exemplu că am semnat 200 de milioane de euro pentru termie, de exemplu că dăm drumul la tramvaie, de exemplu că suntem în faza finală de achiziţie cu troleibuzele şi cu autobuzele electrice, de exemplu că am semnat atribuirea pentru semaforizare inteligentă. Toate acestea sunt realizări ale unui program cu care ne-am angajat şi cu care am venit în faţa cetăţenilor", a explicat primarul Capitalei, potrivit sursei citate.

Ciucă cere punerea unor condiții lui Nicușor Dan

Premierul României cere ca PNL București să vină cu un plan în 10 puncte care să-i fie dat lui Nicușor Dan și, în funcție de îndeplinirea acestora, va fi în continuare sprijinit de Consiliul General.

„În funcție de răspunsul la această întrebare va trebui să ne definim și relația în raport cu actualul primar general, dar și care este calea de urmat spre obiectivul nostru. Cu alte cuvinte, să-i spunem limpede ce așteptăm de la el într-un interval de timp rezonabil pentru a vedea cum putem coopera cu el. Propun ca până la sfârșitul lunii ianuarie organizația PNL București să gândească un plan în 10 puncte pe care să-l dea primarului general, cu termene precise de implementare în prima jumătate a anului viitor. Tocmai îi spuneam domnului președinte Ciucu că o să-l anunț despre câteva sarcini pe care să le îndeplinească împreună cu organizația Municipiului București. În funcție de realizări, vom decide în ce măsură vom dori sau nu să-l mai sprijinim în Consiliul General”, a declarat Nicolae Ciucă.