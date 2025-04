Nicușor Dan îi cere lui Ciolacu să desecretizeze documentele privind inundațiile din 2014, în urma dezvăluirilor lui Ponta: „Este halucinant”

Primarul Capitalei și candidat independent în alegerile prezidențiale, Nicușor Dan, i-a cerut premierului Marcel Ciolacu, joi, să desecretizeze documentele care stau la baza deciziilor lui Victor Ponta în momentul inundațiilor din 2014.

"Victor Ponta a povestit cum, în 2014, când era prim-ministru, a ales să fie inundate sate românești pentru a nu se revărsa Dunărea în Belgrad. Este halucinant, mai ales raportându-ne la campania sa așa-zis ”suveranistă” sub sloganul ”România pe primul loc!”. Pentru această ”ispravă” domnul Ponta ne spune că a primit cetățenia sârbă, în același timp cu actorul pro-rus Steven Seagal, la care încă nu a renunțat", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Acesta l-a acuzat pe Victor Ponta că a primit cetățenia sârbă pentru că "a ales să producă pagube în România ca să salveze Serbia".

"Suveranistul Victor Ponta să explice românilor de ce pune Serbia pe primul loc când alege unde să producă pagube Dunărea, când alege cetățenia și când alege unde să-și ascundă prietenii fugari urmăriți de justiția din România."

El i-a cerut premierului actual, Marcel Ciolacu, să publice și să desecretizeze toate documentele care stau la baza deciziilor luate de Victor Ponta în momentul inundațiilor din 2014, în timp ce se afla la conducerea Guvernului.

"Românii au dreptul să cunoască, transparent, pe ce s-a bazat hotărârea lui Victor Ponta de a inunda satele românești de pe malul Dunării", a adăugat Nicușor Dan.

Răspunsul lui Ponta

Victor Ponta a răspuns acuzațiilor făcute de contracandidatul său, Nicușor Dan, prin lansarea propriului atac la adresa edilului Capitalei.

”Eu salvez vieti; tu lupți pentru țevi! Eu iubesc oamenii – tu nici măcar pe copii tăi. Alții au luat puterea omorând oamenii la “Colectiv” și acum te susțin pe tine! Românii vor decide!”, a scris Victor Ponta într-un comentariu la postarea lui Nicușor Dan pe Facebook.

Inundațiile din 2014

Reacția vine după ce Victor Ponta a dezvăluit că motivul pentru care a obținut cetățenia sârbă este că, în 2014, în perioada în care era premier, a ajutat Serbia în timpul inundațiilor.

Acesta a precizat că s-a refuzat inițial deschiderea barajului de la Porțile de Fier deoarece partea românească ar fi fost inundată. Acestea au fost însă deschise, dar oamenii au fost relocați temporar și ulterior despăgubiți.

"Pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa. Au fost sate, în aval", a spus Victor Ponta.

Reacția premierului Ciolacu

În urma dezvăluirii făcute de Victor Ponta, Marcel Ciolacu a susținut că nu ar fi procedat la fel în 2014, în calitate de prim-ministru.

„Să vă răspund eu pentru ce a primit domnul Victor Ponta cetăţenie sârbă? Îmi cer scuze, vă ascult, nu ştiu. (...) A fost o decizie guvernamentală luată de prim-ministrul Victor Ponta. Eşti prim-ministru, iei decizii, câteodată mai greu de explicat. Din punctul meu de vedere, nu aş fi luat această decizie”, a spus Marcel Ciolacu