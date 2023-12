Negrescu: „Soluția unei aderări pe cale aeriană la Schengen, o victorie importantă de etapă”

Europarlamentarul Victor Negrescu a susținut că în urma ultimelor discuții cu liderii europeni, printre care și reprezentanți ai Austriei și Olandei, partenerii austrieci au fost convinși privind argumentele României. Negrescu a mai arătat că există speranța ca Bulgaria să arate în scuurt timp că este pregătită de o intrare terestră în spațiul de liberă circulație european.

„România are astăzi toate șansele să intre în spațiul Schengen pe cale aeriană. După aproape 13 ani de așteptare, în sfârșit se produce o schimbare pe care mulți o considerau imposibilă după dezastrul înregistrat acum un an. Prin discuțiile avute de premierul Marcel Ciolacu cu liderii europeni, la care am avut plăcerea să particip, în mod special cu cancelarul social-democrat german Olaf Scholz, dar și ca urmare a vizitei efectuate recent la Viena, am reușit să convingem partenerii austrieci că argumentele României sunt solide”, a transmis eurodeputatul Victor Negrescu.

Reprezentantul României în Parlamentul European a subliniat că „soluția identificată reprezintă o victorie importantă de etapă, în care puțini au crezut, dar care iată este pe cale să se realizeze. În curând, sperăm ca toți românii să călătorească pe calea aeriană ca toți ceilalți cetățeni din spațiul Schengen”.

Victor Negrescu a mai arătat că „România este pregătită.Cerințele vehiculate de Austria în spațiul public nu sunt o problemă deși nu erau necesare în cazul României. Evident, sperăm să demonstrăm în scurt timp și că partenerii noștri bulgari, cu care suntem în continuare cuplați în acest demers, sunt pregătiți și pentru intrarea pe cale terestră. Sunt convins că România are frontierele terestre sigure și respectă complet standardele Schengen”.

„După votul care ar urma să aibă loc curând în parlamentul olandez privind ridicarea veto-ului pentru Bulgaria, urmează următoarele etape de negociere și finalizare a textului deciziei”, a conchis europarlamentarul.

Schimbarea opiniei Austriei

Afirmațiile europarlamentarului vin în contextul în care premierul Marcel Ciolacu a anunțat că „s-a spart gheața”, iar Austria și-a „flexibilizat” opinia privind spațiul Schengen.

Potrivit fostului premier, Nicolae Ciucă, un vot ar pute fi dat într-un Consiliu JAI organizat la finalul anului.

Ministrul Gerhard Karner este pregătit să relaxeze dreptul de veto al Austriei asupra României și Bulgariei în ceea ce privește traficul aerian. Controalele la frontieră ar putea fi astfel ridicate, după cum au relatat sâmbătă și ziarele austriece „Kurier” și „Kleine Zeitung”.