Ciuca, despre posibila intrare a României în Schengen: Un ton mai pozitiv, care deocamdată rămâne în chenarul prudenței

Șeful Senatului, Nicolae Ciucă, a subliniat că decizia privind aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen este așteptată la o ședință a Consiliului JAI, la finalul anului, precizând însă că, în ciuda scimbării tonului, trebuie păstrată prudența.

„Salutăm declarațiile ministrului de interne austriac care dovedesc o flexibilizare a poziției partenerilor austrieci. Ceea ce a făcut ministrul Karner, a fost o declarație publică încurajatoare în care a pus și unele condiții care se vor discuta și analiza în perioada următoare. Decizia o așteptăm la consiliul extraordinar JAI organizat la finalul anului de președinția spaniolă la UE. Madridul a dovedit implicare în identificarea unor soluții constructive într-o optică europeană”, a transmis premierul Marcel Ciolacu pe Facebook. .

Fostul premier a precizat că este o dinamică pe un ton mai potrivit, care trebuie însă să râmână în chenarul prudenței.

„Pentru că au apărut și în spațiul public românesc primele declarații, consider că o eventuală reușită este consecința conlucrării tuturor forțelor politice, a instituțiilor statului, în mod deosebit Președinție și Guvern, și în special activitatea profesionistă a ministerului de interne și a ministerului de externe. Până la posibila decizie în ceea ce privește Schengen apreciem deschiderea colegilor de la Viena. Așteptăm să vedem și rezultatul votului olandez și rezultatele discuțiilor cheie ale miniștrilor de interne prezenți în Slovenia luni 11 Decembrie. Există o dinamică cu un ton mai pozitiv dar care deocamdată rămâne în chenarul prudenței și al negocierilor”, a mai completat fostul premier.

Schimbarea opiniei Austriei

Primul ministru român, Marcel Ciolacu, a anunțat pe pagina sa de Facebook că Austria este de acord cu ridicarea granițelor aeriene pentru România și includerea țării noastre în spațiul Schenghen.

„Am spart gheața! Austria și-a flexibilizat poziția în ceea ce privește spațiul Schengen și este de acord cu ridicarea granițelor aeriene pentru România. Asta înseamnă că românii nu vor mai sta la cozi interminabile atunci când zboară în interiorul Uniunii Europene. Am făcut eforturi mari în ultimele luni să ajungem în acest punct și le sunt recunoscător tuturor celor care au luptat pentru România. Ministrul Predoiu are mandat să se vadă cu ministrul de interne austriac și să ducă negocierile la bun sfârșit. După ani de zile de așteptări, vom realiza împreună și acest vis! România merită în Schengen!”, a postat premierul român pe contul său de Facebook.

Ministrul Gerhard Karner este pregătit să relaxeze dreptul de veto al Austriei asupra României și Bulgariei în ceea ce privește traficul aerian. Controalele la frontieră ar putea fi astfel ridicate, după cum au relatat sâmbătă și ziarele austriece „Kurier” și „Kleine Zeitung”.