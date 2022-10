Negrescu: Consiliul UE să ne spună dacă va fi dat un vot privind aderarea în Schengen a României

Eurodeputatul Victor Negrescu a cerut Consiliului UE să spună clar dacă va susține primirea României în Schengen la ședința din decembrie, astfel ca din 2023 țara noastră să fie stat membru.

„De 11 ani militez activ pentru aderarea României la spațiul Schengen, iar astăzi, datorită contextului politic și regional, țara noastră are o șansă reală ca acest lucru să se întâmple. Dezbaterea din plenul Parlamentului European, susţinută de grupul social-democrat și pornită de la un demers pe care l-am inițiat, reprezintă un pas important, iar rezoluția ce urmează a fi adoptată transmite un mesaj puternic de solidaritate cu românii”, arată Victor Negrescu, într-un mesaj publicat pe Facebook

„De aceea, în discursul meu din Parlamentul European am vorbit franc despre aderarea României la spațiul Schengen, dar şi despre cei care se opun și am solicitat un calendar ferm pentru integrarea țării noastre. Am luat cuvântul și în numele miilor de români care ne-au transmis mesajele lor de sprijin pentru aderarea României către liderii europeni transmise în cadrul campaniei #RomâniiMerităÎnSchengen organizată de Partidul Social Democrat și PES activists Romania, mesaje pe care le voi depune săptămâna viitoare la sediul Consiliului. Cred că trebuie să avem curajul să susținem acest drept al României iar dacă o decizie privind aderarea nu va fi luată anul acesta, atunci avem dreptul să ne căutăm dreptatea, cu sprijinul Parlamentului European, în fața Curții de Justiție a UE”, a completat eurodeputatul PSD.

Mesajul eurodeputaului a fost direct „Vă propun ca noi, eurodeputații, să cerem susținerea inclusiv a Curții de Justiție a UE. Și sunt convins că mulți europeni ne vor susține”, a subliniat Negrescu, de la tribuna Parlamentului.

Rareș Bogdan, discurs ofensiv la rândul său

Eurodeputatul PNL a cerut tuturor actorilor europeni să sprijine primirea în Spațiul Schengen a României și a lansat și un avertisment față de cei care se opun constant, vizată fiind mai ales Olanda.

„De 11 ani, două țări pe care românii le respectă îi umilesc sistematic, blocând aderarea la Schengen, deși companiile lor au afaceri uriașe în România și dețin o bună parte din sistemul bancar și de asigurări”, a afirmat Rareș Bogdan, în plenul Parlamentului European, referindu-se la în primul rând la Olanda, țară care de mai mulți ani se opune primirii României în Schengen.

Liderul eurodeputaților PNL a lansat și un avertisment. „Ce trebuie să mai facem pentru a fi tratați de la egal la egal și respectați? Să provocăm o criză alimentară la nivel european, să blocăm la graniță trenurile și sutele de camioane cu cereale care tranzitează zilnic România spre piețele occidentale, în Olanda, Belgia, Franța, Austria, Germania, Italia? Nu ne obligați să jucăm și noi dur”, a subliniat prim-vicepreședintele PNL.

Liberalul a punctat că până acum România a jucat mereu corect, fără a agita spiritele. „Am fost mult prea eleganți și mult prea tăcuți până acum. Nu suntem mai puțin europeni decât cei din vest. Nu îi trimiteți pe alegătorii români spre populiști și eurosceptici. Blocarea României și a Bulgariei în afara Schengen este o nedreptate față de un popor profund european”, a completat Rareș Bogdan