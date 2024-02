Mureșan: Comasarea alegerilor e o practică uzuală în statele UE. Nu e văzută negativ

Siegfried Mureșan, europarlamentar și vicepreședinte al PPE, susține că nu e nicio problemă în ceea ce privește intenția Coaliției de a comasa alegerile europarlamentare cu cele locale, în condițiile în care mai multe țări vor avea concomitent mai multe scrutinuri.

„La nivel european acest subiect nu a existat și a fost departe de a stârni volumul de discuții pe care l-a stârnit în România. Practica comasării alegerilor e o practică uzuală în statele membre ale UE. Pe 9 iunie, când vor avea loc alegeri europarlamentare, vor avea loc alegeri locale într-o serie de state membre ale UE. Vor avea loc alegeri locale într-o parte din landurile Germaniei, într-o parte din regiunile Italiei, vor avea loc alegeri locale în Irlanda, în Malta și în Ungaria. Și alegeri regionale și federale în Belgia. Deci, comasarea alegerilor nu este un lucru văzut negativ la nivel european”, a afirmat Siegfried Mureșan, la un briefing de presă cu jurnaliștii români de la Strasbourg.

„Parlamentul European depune eforturi semnificative pentur creșterea ratei de participare la europarlamentare, iar comasarea este un lucru bun în acest sens. O decizie de schimbare a legislației electorale cu puțin timp înainte de alegeri ar fi fost evident văzută cu ochi critici de instituțiile abilitate, dar nu e cazul. Singurul lucru care se întâmplă e că se restabilește data alegerilor”, a continuat Mureșan.

„Noi am avut și la ultimele alegeri europarlamentare, dacă nu mă înșel, alegerile cu referendumul pe Justiție și la alegerile europarlamentare din 2009 a fost referendumul privind Parlamentul unicameral și reducerea numărului de parlamentari”, a declarat eurodeputatul PNL.

Efect de bumerang

Chestionat dacă o comasare de alegeri nu ar încetini procesul de vot, Mureșan a punctat: „Am avut o serie de campanii și oamenii erau deciși sau indeciși să meargă la vot din o serie de motive, ce țineau de scena politică, de dorința de a se exprima, de pericolele pe care le percepeau la nivel național, de susținerea pentru anumite partide, anumiți candidați sau dorința de a vota împotriva unui partid sau a unor candidați. Sincer nu am auzit în nicio campanie oamenii spunând: mă duc sau nu mă duc la vot fiindcă am două, trei, patru sau cinci. Nu cred că este un lucru care să îi preocupe pe oameni în mod deosebit deosebit”.

„Comisia de la Veneția se exprimă mereu în ceea ce privește modificări la legislația electorală, cred că reacția ar fi putut fi una negativă dacă legislația electorală s-ar fi modificat, dar în contextul în care e vorba de stabilirea datei alegerilor, nu văd niciun motiv pentru care Comisia de la Veneția să exprime o opinie negativă”, a afirmat Mureșan, chestionat pe tema posibilității sesizării Comisiei de la Veneția.