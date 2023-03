Moțiunea anti-Budăi. Puterea și Opoziția și-au aruncat vorbe grele. Tensiuni și în interiorul Coaliției

Moțiunea împotriva lui Budăi a dus la clinciuri între ministrul Muncii și Opoziție, însă și la reproșuri între formațiunile Puterii pe tema reformei pensiilor speciale. Temperatura a crescut după o remarcă nepotrivită a unui lider PSD referitoare la femei.

„Un simulacru de moţiune scrisă de oameni care nu au fost în stare de nimic atunci când au guvernat, care au adus doar sărăcie, foamete şi au închis oamenii în case. Aţi scris o moţiune fix aşa cum aţi guvernat, numai minciuni”, a caracterizat ministrul Muncii, Marius Budăi, textul moțiunii depuse în Parlament împotriva sa.

Totodată, ministrul a amintit de guvernarea PNL-USR-UDMR. „Mă aflu astăzi aici pentru a răspunde moţiunii simple iniţiate de o coaliţie de strânsură, o coaliţie a zgomotelor, dar cu ZERO soluţii. Mă aflu astăzi aici din respect pentru seniorii acestei ţări, de care dvs v-aţi bătut joc cât timp aţi fost la guvernare. (...) Voi sunteţi cei care nu aţi mărit nicio pensie în 2021. ZERO lei. (...) Nu ați făcut nimic pentru seniorii acestei țări , nimic pentru eliminarea pensiilor speciale”, a mai completat ministrul.

„Eu nu am promis că rezolv în 30 de zile sau prin OUG, dar am făcut un proiect pe care l-am trimis Parlamentului în termenul asumat prin PNRR, un PNRR pe care dumneavoastră l-ați făcut în secret. Ați scris un PNRR atât de prost de se miră și consultanții”, a mai spus Budăi, lansând mai multe acuzații la adresa foștilor guvernanți din USR și arătând că membrii Comisiei Europene au reiterat că „este extrem de important ca această reformă să fie implementată într-un amplu proces de consultare”.

Vina pe USR, dar și pe PNL

Ministrul a mai susținut că „proiectul de lege privind pensiile de serviciu respectă criteriile din PNRR”. „Vorbiți cu falsă îngrijorare de veniturile părinților și bunicilor noștri, vorbiți de salarii, dar le-ați înnghețat pentru doi ani la rând, cât ați fost la guvernare”, a mai spus ministrul Muncii.

„În formula voastră ar fi fost condamnați la o pensie part-time. (...) Vorbiți de măsurile de sprijin și le numiți voucherizarea României”, a mai susținut ministrul cu privire la veniturile pensionarilor.

Nu în ultimul rând, Budăi a aruncat vina pe USR, dar și pe PNL, pentru faptul că în PNRR nu au fost menționate pentru eliminare pensiile speciale ale parlamentarilor și ale aleșilor locali.

Turcan: Dacă eșuează, politicienii au ratat cea mai bună fereastră pentru modernizare

Ulterior, reprezentanta PNL, Raluca Turcan a subliniat că discuțiile din timpul moțiunilor simple depuse în Parlament trebuie să privească dezbateri despre banii din PNRR, modernizarea comunităților locale și a infrastructurii primare și proiectele care au nevoie de finanțare. „Trebuie să spunem din capul locului că obiectivele asumate de România prin PNRR nu sunt nici o sperietoare și nici vreo hachiță a Uniunii Europene, ci un ansamblu de reforme și restructurări de care noi avem nevoie”, a subliniat Raluca Turcan.

Deputata PNL a mai subliniat că în ceea ce privește reforma pensiilor, „avem nevoie de o lege care să fie constituțională și aplicabilă pe termen mediu și lung. De asemenea, să ducă la repararea unor dezechilibre și funcționarea statului român. Pe scurt, modernizarea trebuie să fie ireversibilă”.

„În ceea ce privește așa-numitele pensii speciale, recunosc că și pe mine m-a intrigat faptul că, după ce Ministerul muncii a plătit anul trecut o consultanță costisitoare, a fost transmis în Parlament un proiect fără impact bugetar calculat și într-o variantă mult mai slabă decât cea pe care am lăsat-o la minister, elaborată de funcționarii publici din minister, fără consultanță externă”, a mai susținut Raluca Turcan.

Fostul ministru a subliniat că „cei care gestionează acest proces au șansa să intre în istorie ca reformatori. Însă, dacă eșuează pot fi numiți drept politicieni care au ratat cea mai bună fereastră de oportunitate pentru modernizarea unor sisteme publice în România”, arătând totodată că, din punctul de vedere al liberalilor, un proiect care să rezolve problema socială generată de pensiile speciale trebuie să răspundă la mi multe cerințe, printre care agrearea cu categoriile profesionale vizate, crearea unui sistem de bonificații pentru rămânerea în activitate în ceea ce privește sistemul de apărare.

„Să fie constituțional, ceea ce ar presupune ca varianta agreată, după negocieri reale și nu simulate cu magistrații, să fie extrapolată la celelalte categorii. Să nu creeze noi categorii de beneficiari de pensii speciale. Să scoateți sistemul de apărare și de ordine publică din categoria pensiilor speciale pentru că militarii au pensii ocupaționale, propriul sistem de contributivitate și de plată a pensiilor. În privința pensiilor militare de stat ar trebui să vă asigurați că vârsta de pensionare este corelată cu celelalte state NATO și UE, iar pentru personalul auxiliar cu vârsta standard din sistemul public de pensii (...) Să nu se joace nimeni de-a reforma căci riscăm să pierdem bani din PNRR.”, a mai avertizat Raluca Turcan, dubliniind însă că nu va vota moțiunea depusă, în urma unei întrebări adresate de Opoziție, acuzând lipsă de inițiativă a membrilor săi.

La rândul său, reprezentantul UDMR, a arătat, de asemenea, că nu va vota moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Budău, susținând că proiectul de lege aflat în dezbatere parlamentară este o invitație la discuții pentru care este nevoie de deschidere din partea tuturor formațiunilor politice reprezentate în Legislativul român. „Autori ai moțiunii, totul depinde de buna credință a forțelor politice reprezentate aici, de față. Complicată misiune, pe care o vom putrea absolvi doar prin dialog și prin discuții”, a subliniat reprezentantul UDMR.

Ce spune Opoziția

Șeful USR, Cătălin Drulă, a luat cuvânt pentru a face mai multe observații, atât ministrului și membrilor PSD, cât și liberalilor.

„Nu știu dacă domnul Budăi știe, dacă l-aș suna la două noaptea și ar răspunde, dacă știe cât este pensia medie contributivă în România, puțin sub 1800 de lei, de zece ori mai mică decât pensia lui Nicolae Ciucă, asta apără PSD”, a susținut Cătălin Drulă în plenul Camerei Deputaților.

Șeful USR a avut și o întrebare pentru PNL. „Criticându-l pe domnul ministru Budăi, doamna Turcan, nu am înțeles dacă veți vota această moțiune, sau dacă PNL va vota această moțiune”, i-a transmis Cătălin Drulă colegei liberale din Camera Deputaților.

Și deputata Cristina Prună a avut o intervenție, dorind doar să facă o observație vicepreședintelui Camerei care conducea ședința plenului pentru a rămâne imparțial, acuzând faptul că membrilor Opoziție li se taie microfonul.

Din partea AUR, deputatul Axinia Adrian George a susținut că sunt două motive pentru care ministrul nu mai poate rămâne în funcție. „I-ați mințit pe părinții și bunicii noștri, promiteați că pensiile vor fi majorate cu 40%. (...) Încetați mascarada cu pensiile speciale. Știm că nu vreți eliminarea. Benficiarii sunt clientela partidelor de guvernământ PNL-PSD-UDMR. Premierul beneficiază de pensie specială, președintele se pregătește și el de pensie specială, la fel ca toți parlamentarii”, a transmis deputatul.

Aluziile sexuale

Un alt deputat al AUR i-a adresat o întrebare ministrului. „Domnule ministru, suntem numai între noi aici, colegi, vă rog să ne spuneți pe ce colegă ați sunat-o la două noaptea să pregătiți pensiile speciale”, a întrebat Ciprian Titi Stoica de la tribuna Camerei Parlamentului.

Pe finalul ședinței, vicepreședintele Camere Deputaților, care conducea ședința de plen, parlamentarul PSD Daniel Suciu, a făcut o aluzie nefericită. „Pentru echilibrare, chiar dacă doamna Țoiu mai are un minut, o să compensăm cu minutul de la minorități, știu că femeile se bucură de orice minut în plus”, a spus Suciu.

Comentariul făcut de social-democrat, care a stârnit râsete din plenul deputaților, a fost urmat de declarația reprezentantei Opoziției din Forța Dreptei. „Îmi amintesc, în 2020, că am venit în fața Parlamentului și am fost jignită cum nu vă puteți imagina. Nu am să fac acest lucru față de ministrul în funcție pentru că este convingerea mea că parlamentarii trebuie să aibbă o anumită ținută, un mod de a vorbi la microfon și un mod de a se comporta care nu trebuie să concentreze mahalagismul și jignirile (...) am să vă spun un singur lucru”, a spus Violeta Alexandru.