Mircea Geoană şi-a prezentat oferta pentru alegerile prezidenţiale: „Preşedintele oamenilor, nu al partidelor”

La un centru de evenimente din Capitală, Mircea Geoană şi-a prezentat oferta electorală, din postura de candidat la funcţia de preşedinte. „Angajamentul meu pentru România: schimbarea adevărată pentru un deceniu al renaşterii naţionale".

Discursul său a început cu acuze la adresa partidelor politice din România şi a „oligarhilor ruşi”, despre care afirmă că orchestrează o „campanie de dezinformare, de compromitere”, un adevărat linşaj politic împotriva sa.

„Nu am crezut nici măcar eu - un om care trecut prin viaţă şi am înfruntat duşmani politici, adversari politici şi am cunoscut şi victorie, şi eşec - că voi vedea vreodată o dezlănţuire de dezinformare, de compromitere, (...) de încercare de linşaj public de afară, de la ruşi, de la oligarhi şi, da, pe picior de egalitate de la partidele actuale. Şi până la urmă, dacă ei spun că nu avem nicio şansă, spuneau că nu strângem semnături, vin cu sondaje măsluite, de ce atâta învolburare împotriva candidaturii mele şi candidaturii noastre? Păi, nu reprezentăm niciun pericol pentru dânşii, nu? Ne văd şi de afară şi de acasă ca un pericol la adresa intereselor lor, a modului în care fac politică şi misiunea noastră, câştigând alegerile prezidenţiale ca să schimbăm România şi mergem pe un drum al prosperităţii, al respectului şi al influenţei”, a spus Geoană, la lansarea ofertei sale politice, care a avut loc la un centru de evenimente din Capitală.

Plecând de la premisa că politica din România este depăşită, politicianul va propune un alt model, care presupune asumarea, printr-un contract politic, înainte de instalarea oricărui guvern, câtorva angajamente comune, precum digitalizarea serviciilor publice, cadastrarea ţării, decodificarea legislaţiei.

„Ceea ce reprezintă esenţa angajamentului meu şi a angajamentului nostru - Mişcării România Renaşte - şi a celor care vor veni alături de noi este să încercăm cu tot ce avem ca energie, ca experienţă, ca şi contacte să facem şi să punem în sfârşit ţara înaintea partidelor şi oamenii înaintea politicului. Acesta este angajamentul meu faţă de naţiunea aceasta”, a declarat candidatul independent la alegerile prezidenţiale.

El s-a arătat îngrijorat de situaţia economică, afirmând că măsuri de corecţie vor trebui luate. A pledat pentru rânduială şi predictibilitate în modul în care sunt cheltuiţi banii de la buget şi a propus declararea sistemelor de educaţie şi de sănătate urgenţe naţionale, potrivit Agerpres.

„Un semestru economic care să fie prezentat Parlamentului la jumătatea anului pentru a putea să vedem înainte de sfârşitul anului bugetar-fiscal ce este de făcut şi dacă Guvernul se încadrează în parametrii pe care i-a angajat la construcţia bugetului la început, atât la deficit, atât la inflaţie, atât la bani europeni şi trebuie să avem clar un rol mai puternic al Consiliului Fiscal, care este pur consultativ, şi propun după model britanic un ombudsman financiar care să aibă un picior la BNR şi un picior la Parlament pentru a putea fi siguri că tot ce înseamnă cheltuială publică este privită cu atenţie şi analizată cu atenţie”, a spus el.

Mircea Geoană a prezentat şi propunerile în ceea ce priveşte politica externă.

„Principala obligaţie a preşedintelui României este să ţină ţara în pace”, a spus candidatul independent, adăugând că îşi doreşte ca România să-şi asume rolul de a şasea naţiune în Europa. El a spus şi că este nevoie ca diaspora românească să se întoarcă acasă.

Geoană a pledat pentru investiţii în Armată. „Avem nevoie de servicii de informaţii de calitate excepţională”, a adăugat el. Mircea Geoană a vorbit şi despre războiul din Ucraina, dar şi despre comunităţile de români din această ţară.

„Ajutăm cu tot ce putem, cu tot ce ştim, cu bună credinţă şi cu bună intenţie, dar nu este OK pentru comunităţile româneşti de acolo, nu este OK ce se întâmplă cu bisericile româneşti de acolo. (...) Românii din Ucraina sunt bineveniţi în România şi suntem datori să-i ajutăm inclusiv din punct de vedere religios”, a spus candidatul independent la prezidenţiale.

El a mai arătat că va solicita noului Parlament instituirea de Sfântul Andrei a unei zile naţionale de rugăciune şi reconciliere.

Geoană a mai declarat că va fi partenerul şi prietenul tuturor mişcărilor neguvernamentale şi voluntarilor. În acest sens, a menţionat că va mai cere noului Parlament ca Ziua Pământului să fie o zi naţională a voluntariatului, patrimoniului şi naturii.

Candidatul independent la Preşedinţie a acuzat că vor exista încercări de fraudare a alegerilor şi a făcut apel ca românii să vină la vot.

La evenimentul moderat de Sanda Nicola au participat reprezentanţi ai Mişcării România Renaşte, precum Alina Achim, Dumitru Borţun (preşedinte), dar şi primarul ales al municipiului Ploieşti, Mihai Poliţeanu.