Care ar fi cea mai importantă temă de pe agenda Elenei Lasconi dacă ar ajunge președinte

Elena Lasconi, candidata USR la alegeri, spune că prima temă pe agenda Consiliului Suprem de Apărare al Țării (CSAT) ar fi lupta cu traficul de droguri, în eventualitatea în care ar ajunge la Cotroceni.

„Cred că drogurile (ar fi prima temă, n.r.). Mi se pare că deja s-a ajuns prea departe. Mie mi se pare că asta este o problemă, şi anume crima organizată în zona asta. (...) Noi avem în multe licee din ţară droguri. De fiecare dată am văzut că se pune anatema pe victimă, pe consumator. Dar nu am auzit, nu am văzut unde sunt marii traficanţi de droguri, pe unde intră drogurile în ţara asta. Avem o strategie antidrog. Avem un ministru al Justiţiei care spune: Am pierdut lupta cu drogurile'. Păi, atunci, plecaţi acasă", a spus Lasconi, pentru Hotnews.

Președinta USR afirmă faptul că victimele consumului de droguri trebuie recuperate și ajutate. Subliniază faptul marii traficanți trebuie scoși la iveală pentru a putea combate traficul de droguri.

"Suntem pe ultimul loc în Europa. Noi nu tratăm dependenţii de droguri. Mi se pare aberant în ce cerc ne învârtim şi de fiecare dată când apare câte o ştire, mitraliem cu multe cuvinte şi cu ură, uneori, victimele. Nu pe victime trebuie să punem accent - victimele trebuie recuperate şi trebuie să avem centre cât mai multe, în toată ţara - pe marii traficanţi de droguri. Aţi văzut vreo captură foarte importantă? (...) Nu ştim cine sunt marii traficanţi. Asta e o temă foarte importantă pentru mine", a precizat candidata USR la Preşedinţie.